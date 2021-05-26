Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış - Son Dakika

Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış

26.05.2021 16:43
Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış, System.String[]

Amerika'da 38 yıl önce gerçekleşen büyük skandala ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre jinekoloğa "suni döllenme" isteğiyle başvuran kadının, doktorun spermiyle hamile kaldığı öğrenildi. Bianca Voss adlı kadın, doktora karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Amerika'nın New York eyaletinde 1983 yılında yaşanan büyük skandala ilişkin detaylar, DNA testi sonucu ortaya çıktı. Şu anda 75 yaşında olan Bianca Voss, 38 yaşındayken, suni döllenme yoluyla hamile kalmaya karar verdi. Yaptığı araştırmanın ardından jinekoloji doktoru Martin Greenberg'e (78) başvuran ve suni döllenme yoluyla hamile kalmak istediğini söyleyen kadın, yıllar sonra öğrendiği gerçek karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

İNTERNET SİTESİNDEN ÖĞRENDİ

Haber Global'de yer alan habere göre büyük skandal, Bianca Voss'un kızının geçtiğimiz yıl bir internet sitesi aracılığıyla DNA testi yaptırmasıyla öğrenildi. DNA karşılaştırması yapan ve kişilerin soyağacına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayan özel bir şirkete başvuran Roberto Voss, biyolojik babasının doktor Martin Greenberg olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Dün Bianca, kızı Roberta ve avukat Joe Peiffer basın toplantısı düzenleyerek, bu durumdan dolayı perişan olduklarını dile getirdiler.

Jinekoloğun büyük skandalı ortaya çıktı! Hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış

"AKLIMIN UÇUNDAN BİLE GEÇMEDİ"

Voss'un avukatı, "Greenberg kendi spermini müvekkilimin yumurtasıyla döllemek suretiyle elde etmiş embriyoyu ve rahime nakletmiş. O zaman donör olacak kişi hakkında, 'Şu bölgeden olsun, sarışın olsun, şu yaşlarda olsun' gibi şart koşmamış, tek şartı kimliğinin açıklanmasını istemeyen biri olmasıymış. Doktorunun bağışçı olacağı aklının ucundan bile geçmemiş. Bazı insanlar buna 'tıbbi tecavüz' diyor. Adı her ne olursa olsun kabullenilemeyecek bir şey. Etik değil." dedi.

"SPERM İÇİN 100 DOLAR ÖDEDİM"

Bianca Voss, "Bana, 'Bağışçının Yahudi olmasının sakıncası olur mu' dediğinde, 'Hayır' yanıtını verdim. Belki üniversiteden bir tıp öğrencisinin spermi filan sandım. 100 dolar ödedim. DNA sonucunu öğrenince neye uğradığımı şaşırdım. Bunun bedelini ödemesini istiyorum. Durumun böyle ihlal edilmesinden dolayı kızgınım. Bana bunu yapabilecek ahlakta bir doktora nasıl denk geldim? ifadelerini kullandı.

Jinekoloğun büyük skandalı ortaya çıktı! Hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış

"O BİR TIBBİ TECAVÜZCÜ"

Kızı Roberta ise, "Aynaya her baktığımda yüzünü görüyorum. Tıbbi tecavüzcünün babam olduğu fikri beni çok rahatsız ediyor" dedi.

Bianca Voss ve kızı, tazminat talep ediyor. Ayrıca, Greenberg'in sağlık durumuna, kronik hastalığı olup olmadığına dair bilgilerin de kendileriyle paylaşılmasını istiyor.

Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış

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Son Dakika Dünya Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış - Son Dakika Dünya


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