Son Dakika Haberleri: Skandala Bir Polis Daha Karıştı

Skandala Bir Polis Daha Karıştı

59 dakika önce

NSU davası mağdur avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın aldığı tehdit mektubunu polise bildirmesiyle ortaya çıkan polis skandalına bir polisin daha karıştığı belirlendi.

Skandala Bir Polis Daha Karıştı, System.String[]
NSU davası mağdur avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın aldığı tehdit mektubunu polise bildirmesiyle ortaya çıkan polis skandalına bir polisin daha karıştığı belirlendi. Anayasayı Koruma Teşkilatı ve emniyet birimleri tarafından şiddet kullanmaya hazır nazi örgütü olarak gruplandırılan 'Aryans'la bağlantısı belirlenen polisin, örgüt üyelerinin isteği doğrultusunda emniyette kayıtlı bilgileri aktardığı Dresden'deki mahkemede ortaya çıktı. Aryans adlı nazi örgüt üyesi iki sanığın yargılandığı mahkemede polisin iki kez bilgi aktardığı, sanıklardan birinin telefonunun incelenmesi sonucu belirlendi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:20 

Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı "Türkiye'nin En Büyük Sorunu Nedir" Sorusuna Türkiye'nin Yüzde 46'sı "Ekonomi" Cevabını Verdi

Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 15:19:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Skandala Bir Polis Daha Karıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]