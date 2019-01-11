Skandala Bir Polis Daha Karıştı

NSU davası mağdur avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın aldığı tehdit mektubunu polise bildirmesiyle ortaya çıkan polis skandalına bir polisin daha karıştığı belirlendi.

NSU davası mağdur avukatlarından Seda Başay Yıldız'ın aldığı tehdit mektubunu polise bildirmesiyle ortaya çıkan polis skandalına bir polisin daha karıştığı belirlendi. Anayasayı Koruma Teşkilatı ve emniyet birimleri tarafından şiddet kullanmaya hazır nazi örgütü olarak gruplandırılan 'Aryans'la bağlantısı belirlenen polisin, örgüt üyelerinin isteği doğrultusunda emniyette kayıtlı bilgileri aktardığı Dresden'deki mahkemede ortaya çıktı. Aryans adlı nazi örgüt üyesi iki sanığın yargılandığı mahkemede polisin iki kez bilgi aktardığı, sanıklardan birinin telefonunun incelenmesi sonucu belirlendi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı

"Türkiye'nin En Büyük Sorunu Nedir" Sorusuna Türkiye'nin Yüzde 46'sı "Ekonomi" Cevabını Verdi

Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti

Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı