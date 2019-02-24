Son Dakika Haberleri: Skandala Rağmen 8 Milyon Euro İkramiye Almış

Skandala Rağmen 8 Milyon Euro İkramiye Almış

58 dakika önce

ALMANYA'nın otomotiv devi Volkswagen (VW), 2015'te ortaya çıkan dizel skandalıyla sarsıldı.

Skandala Rağmen 8 Milyon Euro İkramiye Almış, System.String[]
ALMANYA'nın otomotiv devi Volkswagen (VW), 2015'te ortaya çıkan dizel skandalıyla sarsıldı. VW'nin hileli yazılımla sağlığa zararlı emisyon salınımını düşük gösterdiği skandalı, Alman otomobil sanayiini krize soktu. VW, ABD'deki sürücüler için 21.6 milyar Euro tazminat ödedi. Şirketin CEO'su Martin Winterkorn, tüketiciyi aldatan dizel skandalı öncesinde yılda 16 milyon Euro kazanıyordu. Skandalın üzerine 2015'in eylül ayında istifa eden Winterkorn'un şimdi ne kadar kazandığı ise merak ediliyordu. Bild am Sonntag Gazetesi'nin haberine göre emekliye ayrılan Martin Winterkorn'a VW yönetimi skandal yıl olan 2015 için sanılandan çok daha yüksek ikramiye ödedi. Gazetenin belgelere dayandırarak yaptığı haberine göre eski CEO'ya 2 milyon Euro yıllık fiks emekli maaşının yanında 2015 için 8 milyon Euro civarında ikramiye ödendi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:10 

Volkswagen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zincirleme Kazaya Neden Olan Alkollü Sürücü Konuştu: Allah Can Kaybı Vermesin AK Partili Kenan Sofuoğlu: Lamborghini ile Okullara Giderek Çocuklara Örnek Oluyorum

Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Skandala Rağmen 8 Milyon Euro İkramiye Almış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]