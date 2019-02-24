Skandala Rağmen 8 Milyon Euro İkramiye Almış
58 dakika önce
ALMANYA'nın otomotiv devi Volkswagen (VW), 2015'te ortaya çıkan dizel skandalıyla sarsıldı.
ALMANYA'nın otomotiv devi Volkswagen
(VW), 2015'te ortaya çıkan dizel skandalıyla sarsıldı. VW'nin hileli yazılımla sağlığa zararlı emisyon salınımını düşük gösterdiği skandalı, Alman otomobil sanayiini krize soktu. VW, ABD
'deki sürücüler için 21.6 milyar Euro tazminat ödedi. Şirketin CEO
'su Martin Winterkorn, tüketiciyi aldatan dizel skandalı öncesinde yılda 16 milyon Euro kazanıyordu. Skandalın üzerine 2015'in eylül ayında istifa eden Winterkorn'un şimdi ne kadar kazandığı ise merak ediliyordu. Bild
am Sonntag Gazetesi'nin haberine göre emekliye ayrılan Martin Winterkorn'a VW yönetimi skandal yıl olan 2015 için sanılandan çok daha yüksek ikramiye ödedi. Gazetenin belgelere dayandırarak yaptığı haberine göre eski CEO'ya 2 milyon Euro yıllık fiks emekli maaşının yanında 2015 için 8 milyon Euro civarında ikramiye ödendi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:10
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