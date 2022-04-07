Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş - Son Dakika

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Ankara'da kuaför olarak çalışan Mustafa Azim isimli vatandaş, karısının kendisini 74 erkekle aldattığını belirterek tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Dünün ve bugünün en çok konuşulan konuları arasında yer alan olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

"4-5 YILDIR BENİ ALDATIYORMUŞ"

Mustafa Azim, olayla ilgili yaptığı açıklamada karısının kendisini 4 - 5 yıldan bu yana aldattığını ve ihaneti sosyal medya mesajlarından yakaladığını söyledi. Azim, "Bu kadın çocuklarımın yanında 4 -5 yıldır 74 ayrı kişiyle her türlü ilişkiyi yaşamış. Bunların hepsini tespit edip, mahkeme dosyasına ekledim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN YANINDA DA İLİŞKİYE GİRMİŞ

Türkiye'nin konuştuğu olaydaki yeni detaylar da kan dondurdu. Buna göre Azim'in eşi, evde çocuklarının olduğu sırada erkek arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girdi.

ÇOCUKLARI TUVALETE KİLİTLEDİLER

Eve gelen erkeklerin, çocuklara istismar uygulamasının ardından çocukların duruma tepki gösterdikleri ancak Azim'in eşinin sevgililerinin, çocukları darp ederek tuvalete kilitlediği ortaya çıktı.

GEÇİCİ VELAYET BABALARINDA

Mahkeme, çocukların geçici velayetini babalarına verdi. Babalarının evine giden çocukların tramvalarının devam ettiği öğrenilirken, pedagojik destek aldıkları belirtildi. Ankara'yı çalkalayan skandalda yargı süreci devam ediyor.

Kaynak: Beyaz TV



















