Skandalların hakemi Makkelie, İtalya ile oynayacağımız karşılaşmayı yönetecek

Türkiye ile İtalya arasında yarın oynanacak Euro 2020'nin açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı. Makkelie'yi futbolseverler iki maçla hatırlıyor. Makkelie, geçen sezon Webo'ya ırkçı söylemlerden sonra bir gün ertelenen karşılaşmayı yönetmişti. Maçı PSG, 5-1 kazanmıştı. O maçta verdiği kararlarla temsilcimizi yakmıştı. Yine aynı hakem, 28 Mart 2021'de Sırbistan ile Portekiz arasında oynanan ve 2-2 biten maçta da Ronaldo'nun çizgiyi geçen golünü görmemiş, maçın ardından da özür dilemişti. Makkelie'nin dinlendirileceği konuşuluyordu ancak İtalya-Türkiye maçı onun için ödül gibi oldu.

GÖZLER ÜZERİNDE

Gözlemciler, İtalya-Türkiye maçında Hollandalı hakemi yakından markaja alacak. Makkelie, verdiği kararlarda çok titiz ve dikkatli olmak zorunda. Aksi takdirde kariyeri tehlikeye girecek.