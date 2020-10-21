Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı - Son Dakika

Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı

21.10.2020 22:05
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı, System.String[]

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus, birkaç yıl önce kendisinin ve bir arkadaşının UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını söyledi. Şarkıcı, o gün, karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu madde alıp içtiklerini de söyledi.

Yaptığı skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus, şimdi de ilginç bir iddiayla bütün dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, birkaç yıl önce, kendisinin ve bir arkadaşının UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını iddia etti.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI DA EKLEDİ

27 yaşındaki şarkıcı, Interview dergisi için Rick Owens'a verdiği röportajda, kendisinin ve yanındaki arkadaşının UFO'ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını öne sürdü. Ancak yanı sıra; o gün, karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu alıp içtiklerini de söyledi.

BAŞKALARI DA GÖRMÜŞ

Miley Cyrus, gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini söyledi. Ünlü yıldız, UFO'yu gördüğü için araçlarını durdurup bakan başkalarının da olduğunu, bu yüzden de yaşadıklarının gerçek olduğuna inandığını da vurguladı.

GÜNLERCE GÖKYÜZÜNE BAKMAMIŞ

Miley Cyrus ayrıca, bu deneyimin son derece şok edici olduğunu ve uzaylıların geri dönebileceğinden korktuğu için günlerce gökyüzüne bakamadığını da söyledi.

Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı

Miley Cyrus, Uyuşturucu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı - Son Dakika Magazin

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