SKB'den sağlıklı şehir projelerine para ödülü - Son Dakika
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SKB'den sağlıklı şehir projelerine para ödülü

6 saat önce

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması başvurularını almaya başladı.

SKB'den sağlıklı şehir projelerine para ödülü, System.String[]

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması başvurularını almaya başladı. Yarışmanın seçimler nedeniyle 2019 yılında gerçekleştirilemediğini hatırlatan SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu yıl rekabeti artırmak için yarışmaya yeni uygulama getirdik. Üye belediyelere, elde ettikleri her başarı için para ödülü vereceğiz" dedi.


Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması, 74 üyesi bulunan SKB tarafından her yıl düzenleniyor. Sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek hedefiyle organize edilen yarışmada; sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, sağlıklı şehir planlaması ve sağlıklı çevre kategorilerinde projeler sunan belediyeler bu yıl ilk kez para ile ödüllendirilecek. Yarışmada projeler; Büyükşehir, Büyükşehir ilçeleri, il ve ilçe belediyeleri olarak ayrı ayrı değerlendirilecek.


Başkan Aktaş'tan davet


SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, "2019'un seçim yılı olması nedeniyle, yarışma en son 2018 yılında yapıldı. Bu yıl üye belediyeler arasındaki rekabeti artırmak için yarışmaya yeni bir uygulama daha getirdik. Büyükşehir belediyeleri haricindeki Büyükşehir ilçe belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyelerine her kategoride elde ettikleri başarılar için para ödülü vereceğiz. Tüm üyelerimizi 11.'si düzenlenecek yarışmaya katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.


SKB'ye üye belediyeler, 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması için başvurularını 8 Mayıs tarihine kadar yapabilecek. Sonuçlar, 16 Haziran tarihinde jüri üyeleri tarafından belirlenecek. Birinci olan projelere ödülleri, SKB'nin Ekim ayında yapılacak 34. olağan meclis toplantısında ilgili belediye temsilcilerine takdim edilecek. - BURSA

Alinur Aktaş, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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