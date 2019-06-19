SKB’nin yeni başkanı Alinur Aktaş
10 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) 31. Meclis Olağan Toplantısı'nda birliğin dördüncü başkanı oldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:28
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Türkiye
Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) 31. Meclis Olağan Toplantısı'nda birliğin dördüncü başkanı oldu. Yapılan gizli oylamada Aktaş, 162 oydan 143'ünü aldı.
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