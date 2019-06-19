Son Dakika Haberleri: SKB’nin yeni başkanı Alinur Aktaş
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SKB’nin yeni başkanı Alinur Aktaş

10 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) 31. Meclis Olağan Toplantısı'nda birliğin dördüncü başkanı oldu.

SKB’nin yeni başkanı Alinur Aktaş, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) 31. Meclis Olağan Toplantısı'nda birliğin dördüncü başkanı oldu. Yapılan gizli oylamada Aktaş, 162 oydan 143'ünü aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:28 
türkiye, bursa, alinur aktaş, Ekonomi
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