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SKD Türkiye'den "Dünya Çevre Günü" açıklaması - Son Dakika

SKD Türkiye'den "Dünya Çevre Günü" açıklaması

04.06.2021 12:03
SKD Türkiye'den

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, "Sürdürdüğümüz birbirinden kıymetli birçok projemiz var.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, "Sürdürdüğümüz birbirinden kıymetli birçok projemiz var. Bu projeler sayesinde iş dünyasında sorumluluk almaya hazır olan firmaları, ihtiyaç duydukları alanlarda bilgiyle destekliyor ve yurt dışından sağlanan farklı fon seçeneklerinden faydalanabilmeleri için onlara rehberlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, çevre konusunun sadece bir gün duyarlı olmakla yetinilemeyecek kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Edin, "Sahip olduğumuz tek evimiz dünya. Günümüzde karşı karşıya kaldığımız en büyük tehdit olan iklim krizi ile kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Son bir yılda yaşanan tüm çevre olayları bu tehlikenin git gide ne kadar büyüdüğünün göstergesi. Hayatın devamlılığını sağlayabilmek için sorumluluk almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bilimin önemine değinen Edin, "Son bir yılda ülke olarak çok üzüldüğümüz bazı felaketler yaşadık. İzmir depremi, olağanüstü hava olayları ve günümüzde Marmara Denizi'ni saran müsilaj sorunu, bize doğanın alarm verdiğini gösteriyor. Pek çok alanda insanlığın gelişimine katkı sağlayan bilimi, çevre konusunda da kılavuz kabul etmeliyiz. Nasıl ki dünyadan başka insanlığın hayatını devam ettirebileceği bir gezegen yoksa, iklim krizi ile mücadele konusunda da bilimden uzak bir yol olmadığının farkına varmalıyız." ifadelerini kullandı.

SKD Türkiye olarak bu bilinç ve sorumlulukla Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma için kaynak sağladıklarını Edin, gerçekleştirdikleri projelere ilişkin şunları kaydetti:

"Sürdürdüğümüz birbirinden kıymetli birçok projemiz var. Bu projeler sayesinde iş dünyasında sorumluluk almaya hazır olan firmaları, ihtiyaç duydukları alanlarda bilgiyle destekliyor ve yurt dışından sağlanan farklı fon seçeneklerinden faydalanabilmeleri için onlara rehberlik ediyoruz. Döngüsel Ekonomi Platformu, kaynakların daha verimli kullanımını teşvik eden 'Duyarlı Ol', plastik kirliliğini azaltmaya yönelik parçası olduğumuz İş Dünyası Plastik Girişimi, verimli ve sürdürülebilir gıda faaliyetleri için Sürdürülebilir Tarım İlkeleri Rehberimiz ve sürdürülebilir finans konusundaki önderliğimiz ile ülkemize değer yaratmak için çalışıyoruz. İnsanlık olarak, her yıl dünyanın bize sunduğu ve bir yıl içinde tüketmemiz gereken doğal kaynaklardan çok daha fazlasını tüketiyoruz. Yani bankacılık terimleriyle söyleyecek olursam, dünyamız her yıl bize belli bir miktar para veriyor, biz bunu harcayıp bir de üstüne yarısı kadar borçlanıyoruz ve biz bunu neredeyse 50 yıldır yapıyoruz."

Edin, gelecek kuşakların varlığını tehlikeye atmadan, doğal çevreyi merkeze alan kaynak yönetimi yaparak ve atığı sistemden olabildiğince çıkarmaya çalışarak ekonomik büyümenin sağlanması çok kritik bir konu olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Avrupa ve batıdaki diğer ülkeler bu tehlikenin bilinciyle Yeşil Mutabakat kapsamında ciddi etkileri olan uygulamaları bir bir hayata geçirmeye başladı. Çevre için atılan bu adımların ise hemen hemen hepsi ekonomik uygulamalarla güvence altına alınıyor. Yani bu coğrafya ticaretinde var olmak istiyorsak, uyum göstermeli ve dönüşmeliyiz. SKD Türkiye olarak üstümüze düşeni yapmaya ve şimdiye kadar olduğu gibi, bu konuda tüm kaynaklarımızı sunarak liderlik etmeye hazırız."

Dünya Çevre Günü, İş Dünyası, Haziran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SKD Türkiye'den 'Dünya Çevre Günü' açıklaması - Son Dakika


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