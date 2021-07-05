Üye Girişi
SKD Türkiye logosunu yeniledi - Son Dakika

SKD Türkiye logosunu yeniledi

05.07.2021 15:12
SKD Türkiye logosunu yeniledi, System.String[]

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye, çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBSCD) ile paralel olarak logosunu yeniledi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye, çatı örgütü Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBSCD) ile paralel olarak logosunu yeniledi.

SKD Türkiye açıklamasına göre, çalışmalarına 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisi öncülüğünde başlayan, şu anda 20 farklı sektörden, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15'ini temsil eden ve 725 bin kişiye istihdam sağlayan 77 üyeye sahip SKD Türkiye, yeni logosu ile sürdürülebilir bir gelecek için yeşil dönüşüm hedefine yeni logosu ile odaklanacak.

SKD Türkiye, düşük karbon ekonomisine geçiş ve verimlilik, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finans ve risk yönetimi, sürdürülebilir tarım ve gıdaya erişim ile sosyal içerme ve kapsayıcılık olmak üzere beş ana başlık üzerine odaklanıyor. 2021 yılı ana stratejisini, "Yeşil Dönüşüm" prensipleri doğrultusunda yeni iş birlikleri ve yeni dijital araçlar ile öncü rolünü pekiştirecek çalışmalar yapmak olarak belirleyen SKD Türkiye, bu bağlamda tüm çalışma gruplarının daha aktif çalışmasını teşvik edecek projeler ortaya koymaya devam edecek.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda oluşturulan odak alanlar bazında SKD Türkiye'nin ana hedefleri, "SKD Türkiye üyeleri ile 'Net Sıfır Karbon Hareketi' başlatmak, döngüsel ekonomi konusunda referans platform olmayı sürdürmek, Yeşil Dönüşüm Prensipleri doğrultusunda uluslararası risk yönetimi araçları ile ilgili farkındalığı artırmak, Eşit Adımlar projesini, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda referans alınacak bir platform haline getirmek ve Sürdürülebilir Tarım İlkeleri'nin yaygınlaştırılmasını sağlamak." şeklinde açıklandı.

Bu hedeflerin yanı sıra, üç yılı aşkın süredir PwC iş birliği ile yürütülen "Reporting Matters" projesi ile üyelerin sürdürülebilirlik ve entegre raporlama faaliyetlerine katkı sunmaya devam edilecek.

geri dönüşüm, İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SKD Türkiye logosunu yeniledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti 15:20 Yargıtay'dan örnek niteliğinde karar! Öğretmen kadına verilen nafakayı iptal etti Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler 14:32 Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler
Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu 14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı 13:32 Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı 11:31 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek 10:26 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek

Son Dakika Haberleri
15:26 Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti
15:24 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu
15:21 Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu
14:44 Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek
14:30 AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız
14:27 Bursa'da yürek burkan olay! Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
14:02 Tosuncuk'un neden polis sorgusunda olduğu anlaşıldı: Kapsamlı bir sorgu olacak
13:42 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu
13:30 Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tartışması! DP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu gözaltına alındı
13:25 Son Dakika: Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi
Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti         
15:26
Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu         
15:22
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız         
14:30
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu         
13:43
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 15:31:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SKD Türkiye logosunu yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement