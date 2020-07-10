Skleroterapi yöntemi ile varis tedavisi - Son Dakika

Skleroterapi yöntemi ile varis tedavisi

Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Baran Şimşek, çapı 1-4 mm arasında olan varislere uygulan Köpük tedavisi - Skleroterapi yöntemi ile hastaların aynı gün gündelik yaşama dönme olanağına sahip olduğunu aktardı.

Medicana International İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Baran Şimşek, çapı 1-4 mm arasında olan varislere uygulan Köpük tedavisi - Skleroterapi yöntemi ile hastaların aynı gün gündelik yaşama dönme olanağına sahip olduğunu aktardı.

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, Köpük Tedavisi - Skleroterapi yöntemi ile varis tedavi süreci hakkında bilgiler verdi.

Kılcal damar varislerinin ciddi sorun oluşturmamakla birlikte kozmetik olarak rahatsız edebildiğini aktaran Şimşek, "İlerlemesi durumunda ise ağrıya neden olabildiği için tedavi edilmesi yarar sağlıyor. Varislerin tedavi şeklini belirleyen unsurların başında ise boyutları gelmektedir. Köpük Tedavisi - Skleroterapi yöntemi, çapı 1-4 mm arasında olan varislere uygulanmaktadır. İşlemin çok kısa sürede tamamlanması ve aynı gün gündelik yaşama dönme olanağı ise en büyük avantajını oluşturmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Tedavi öncesi damarların fonksiyonel durumu belirleniyor


Bu yöntemde, sıvı ya da köpük şeklindeki ilacın damar içine enjekte edilerek damarın kapatıldığını vurgulaya Şimşek, şunları aktardı:

"Kan akışı farklı bir tarafa yönlendirildiği için de zaman içinde kullanılmayan damarlar vücut tarafından ortadan kaldırılmaktadır. Varisli damarların yok olması kişiye herhangi bir zarar da vermemektedir. Varis tedavisinde hangi hastaya hangi tedavi yaklaşımının uygulanacağına, varislerin durumuna göre hekim karar vermektedir. Bu nedenle işlem öncesinde fizik muayenenin yanı sıra, doppler ultrasonografi çekilerek damarlarının fonksiyonel durumunun belirlenmesi gerekmektedir."

Daha az ilaç kullanılarak daha geniş alanlara ulaşılabiliyor


Son yıllarda yaygın olarak kullanılmakta olan Köpük Tedavisi - Skleroterapi daha az ilaç kullanarak daha geniş alanlara ulaşılabildiği için tercih edildiğini bildiren Şimşek, şu bilgileri verdi:

"Bu teknikte, ilaç havayla karıştırıldığı için daha yoğun ve daha fazla enjektabl madde elde edilmektedir. Böylelikle damar içinde daha geniş bir alan tedavi edilebilmektedir. Daha az ilaç kullanımı avantaj sağlamakla birlikte yöntemin deneyimli hekimler tarafından uygulanması önem taşımaktadır. İşlem kısa sürede tamamlanmakla birlikte, genel olarak süreyi belirleyen yine hastanın varisli damar sayısıdır. Yaygın ince damarları olan kişilerde bu işlemi birkaç defa tekrarlamak gerekebilir. Skleroterapi 'den sonra hasta yürüyerek evine dönebilmekte ve aynı gün işine başlayabilmektedir. İşlem sonrasında hekimin kontrolü doğrultusunda kompresyon çorabı kullanılması gerekebilir. Kesin sonuçlar birkaç hafta içinde alınmaktadır. İşlem öncesinde fizik muayenenin dışında ön hazırlık gerekmez. Bir saat gibi kısa sürede tamamlanabilir. Hasta ağrı hissetmez. Aynı gün içinde gündelik yaşama ve işine dönebilir."

İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:29 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Skleroterapi yöntemi ile varis tedavisi - Son Dakika
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