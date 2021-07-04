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Skleroz Nedir, Neden Olur? Skleroz (Ms Hastalığı) Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri.. - Son Dakika

Skleroz Nedir, Neden Olur? Skleroz (Ms Hastalığı) Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..

04.07.2021 21:57
Skleroz Nedir, Neden Olur? Skleroz (Ms Hastalığı) Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri.., System.String[]

MS olarak adlandırılan Multiple Skleroz hastalığı, omuriliğin ve beynin koruyuculuğunu yapan zarın iltihaplanması anlamına gelir. Riskli bir hastalık olup tedavisinin ve teşhisinin olduğu bilinir.

MS olarak adlandırılan Multiple Skleroz hastalığı, omuriliğin ve beynin koruyuculuğunu yapan zarın iltihaplanması anlamına gelir. Riskli bir hastalık olup tedavisinin ve teşhisinin olduğu bilinir.

Skleroz Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Multiple skleroz hastalığı olan kişiler, bağışıklık sistemindeki bir bozukluğun sonucunda omurilik ve beyinde pek çok sayıda plakların ortaya çıkmasıyla meydana gelen bir hastalık olarak bilinir. Genç yaşlarda da görülebilen bu hastalık, dünyada yaklaşık olarak 3 milyon kişide olan bir hastalıktır. Skleroz, kendisini ataklar şeklinde geliştirir ve bu şekilde belli eder. Uygun tedavi bulunana kadar bu şekilde devam eden hastalık, tedavi sonrasında takibe alındığı zaman düzenli bir şekilde devam eder.

Dengesizlik, konuşma bozukluğu, görmede kayıp, hareket güçsüzlüğü, kaslarda meydana gelen güçsüzlük gibi belirtiler ile kendisini gösterir. Kadınlarda daha fazla görüldüğü bilinir. Lezyon ya da plak halinde hasarlı alanlar ortaya çıkmasıyla meydana gelir. Bu hastalığın reaksiyonları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Tam anlamıyla bir tanım yapmak bu açıdan çok zordur. Kişiden kişiye bu hastalığın şiddeti farklılık gösterir.

Skleroz Neden Olur?

Skleroz hastalığı ile ilgili pek çok teori ve çıkarım vardır. Bu teoriler olmasına karşın hala net bir neden tespit edilmemiştir. Araştırmalarda hastalığa neden olan pek çok etken bulunsa da tam anlamıyla bir neden açıklanamamıştır. Bu hastalığa neden olabilecek bazı nedenler ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Bu hastalığa neden olan virüs olduğu araştırmalar sonucu ileri sürülmüştür. Gençlik ya da çocukluk döneminde vücuda girmiş olan bir virüsün zaman geçtikçe belirti göstermeyip on yıl kadar vücutta kaldıktan sonra meydana çıkıp kendisini gösterdiği bilinir.

2- Bağışıklık sisteminin neden olduğu bir hastalık olarak da tanımlanmıştır. Bu hastalığa sahip olan bireylerin bağışıklık sisteminin virüslere karşı bir saldırı oluşturması gerekirken bu virüs ya da mikrobun miyelin kılıfa etki ettiği düşünülür.

Skleroz (MS Hastalığı) Belirtileri Nelerdir?

Skleroz hastalığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

1- Duyu eksikliği,

2- Güçsüzlük hissi,

3- Erkeklerde cinsel güçte azalma,

4- İdrarı tam yapamama ya da kaçırma,

5- Karıncalanma hissi,

6- Halsizlik,

7- Çift görmek ya da görme azlığı meydana gelmesi,

8- Konuşma bozukluğu görülmesi,

9- Titreme,

10- Bacak ve kollarda oluşan sertlik olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra belirtiler etkilenmiş olan bölgeye göre farklılık gösterir. İlk belirtiler birkaç günde meydana gelir ve belli düzelmeler ile birlikte görülür.

MS Hastalığı Tanı ve Tedavisi Nedir?

MRI filmleri çekildikten sonra detaylı bilgi edinilir. Beyin de omurilik sıvıları incelenir ve bağışıklık sistemde aktivite gösteren miyelin protein gibi durumlar saptanır. Uyarılmış yanıtlarda sinirlerin ileti hızlarını ölçmek mümkündür. Hasar alan sinirler görülür. Tedavisi ise kişiye özel olan bir durumdur. Erken dönemde başlanması daha iyidir.

20 ile 50 yaş aralığında daha fazla görülen bu hastalıkta sık sık ataklar görülebilir. Atak görülmediği zaman daha ağır geçirilebilen bir hastalıktır. Ataklar gecikmeden ve ilerleme göstermeden tedaviye almak daha iyi olacaktır. Hastalığın tedavisine erken dönemde başlanmasının bir diğer sebebi herhangi bir hasar kalmamasıdır.

Skleroz Nedir, Neden Olur? Skleroz (Ms Hastalığı) Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri..

Multiple Skleroz, Kas Hastalığı, Nedir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Skleroz Nedir, Neden Olur? Skleroz (Ms Hastalığı) Belirtileri, Tanısı ve Tedavi Yöntemleri.. - Son Dakika Magazin


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