Skoda'dan elektrikli yarış aracı yorumu: Vision GT

Skoda, 1957 yılına ait Skoda 1100 OHC Coupe modelini yeniden yorumlayarak, bir konsept olarak tasarladı.

Vision GT ismi verilen model bilgisayar ortamında tasarlandı ve markanın tam elektrikli yarış aracı vizyonunu ortaya koydu.

Konsept modelde dijital çağın sürdürülebilirlik ve duygusal tasarım anlayışına yer verildi. Daha önce 130 RS, Felicia ve Rapid Monte Carlo gibi araçları yeniden yorumlayan Skoda, bu kez dijital Vision GT ile geleneği sürdürdü.

Vision GT, 1100 OHC gibi kırmızı renge sahip ve üstü açık bir yarış aracı olmasıyla dikkat çekiyor. Tek koltuklu olarak tasarlanan konseptte sürücü aracın ortasında yer alıyor. Fütüristik karbon direksiyon simidinin altı ve üstü düz olarak tasarlandı. Bununla birlikte direksiyonun üzerinde ise cam ve ekran olarak görev yapan bir bölüm yer alıyor. Önemli bilgiler direkt olarak sürücünün kask vizörüne yansıtılıyor. Esnek bir şekilde monte edilen aktif koltuk ise G-kuvvetlerini optimum seviyeye azaltmaya yarıyor.

Vision GT'nin dış tasarımında temiz çizgiler ve keskin yüzeyler dikkat çekiyor. Mevcut Formula E yarış araçlarının tasarımlarından izler taşıyan konseptte iki parçalı arka kanat yer alıyor. Aktif aerodinamiler ise ideal sürüş performansının elde edilmesini sağlıyor.

Yeni marka logosu üst kanat profillerinin arasında hologram olarak yer alırken, aynı zamanda aracın ön bölümünde de kendisini gösteriyor.