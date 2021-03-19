Skoda'dan Muslera'ya çiçek

Geçtiğimiz sezon Rize deplasmanında Skoda ile girdiği pozisyonda talihsiz bir şekilde sakatlanan Fernando Muslera'ya mücadele öncesinde Skoda çiçek verdi.

Geçtiğimiz sezon Rize deplasmanında Skoda ile girdiği pozisyonda talihsiz bir şekilde sakatlanan Fernando Muslera'ya mücadele öncesinde Skoda çiçek verdi. Geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan karşılaşmada Milan Skoda ile girdiği pozisyondan sonra Fernando Muslera'nın ayağı kırılmış ve uzun bir süre tedavisi süreci geçirmişti. Skoda bu olayı unutmadı. Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Rizespor maçı öncesinde Skoda, Muslera'ya çiçek verdi. İkili daha sonra birbirlerine sarıldı. - İSTANBUL

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