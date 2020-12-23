Skoda Türkiye Genel Müdürü Başar: " 2021 bol çeşit ve kampanyalı bir yıl olacak" - Son Dakika

Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, 2021 yılında Türkiye otomobil pazarının 2020 yılına yakın seviyelerde gerçekleşmesini öngördüklerini belirterek, "Tüketicilerin çok çeşit bulacağı, daha kazançlı alışverişler yapabileceği bir yıl olacağını düşünüyorum." dedi.

Başar, dijital ortamda düzenlenen yeni Skoda Octavia'nın basın tanıtımında Türkiye otomobil pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2020 yılına sadece kendi markalarının değil yaklaşık 45-46 markanın aynı şeyleri planlayarak girdiğini ve hemen hemen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına kadar da bu planların o şekilde devam ettiğini dile getiren Başar, "Ama pandemi bizlerin hiç alışkın olmadığı ve bugüne kadar tecrübe etmediği yeni bir planlama ihtiyacını ortaya koydu. Bizim birşey söyleyebiliyor olmamız çok önemli değildi, fabrikaların üretim yapıp yapmaması çok önemliydi. ve insanlar evlerine kapandılar, sağlık her şeyden, ticaretten de daha önemli hale geldi." ifadelerini kullandı.

"Yavaş yavaş arz-talep arasındaki ilişki olması gereken yere geldi"

Salgının seyrinin insanları evlere kapanmaya ve tedbir almaya ittiğini anımsatan Başar, daha sonra salgının etkilerinin bir miktar yavaşlaması, fabrikaların da üretime başlaması ve Türkiye'deki ekonomik şartların da desteklemesiyle yerini satın almaya bıraktığını dile getirdi.

Ancak yeterli arz olmamasının piyasada aşırı fiyatlanmalara neden olduğunu belirten Başar, "Tabii ki yeterli arz olmayınca, biliyorsunuz; fiyatlar havalarda uçuştu ve bizim kontrolümüz dışında, bizim hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıktı. Hatta ikinci eller bile araç bulunurluğu çok düşük olduğu için çok değerli fiyatlara satılmaya devam etti. ve yaz dönemini böyle geçti. Arz tempolu bir şekilde gelmeye başlayınca yavaş yavaş arz-talep arasındaki ilişki olması gereken yere doğru geldi." diye konuştu.

"2021'de otomobilde 550 bin civarında pazar bekliyoruz"

Başar, bütün dünyada salgınla ilgili endişelerin yeniden artmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu bizi, bütün müşterilerimizi ve üreticilerimizi yeni baştan düşünmeye itti. Biz de zaten bu öngörüyle 2020 ile ilgili tahminlerimizi biraz iskontoluyoruz. Yani hafif ticari ve kamyon hariç sadece otomobil satışları anlamında bu yıl yaklaşık 600 bin civarında bir pazar bekliyoruz. Bunun biraz aşağısında biraz yukarısında olacağını var sayıyoruz. Böyle biten 2020'den sonra herhalde 550 bin civarında bir 2021 yılı geçiririz diyoruz.

Kolay bir yıl olmayacak bu açık yine belirsizlik çok fazla. Ama ülkemiz çok büyük bir ülke, çok dinamik bir ülke. Ben 35 yıldır otomotiv sektöründeyim, planlama konusunda bugüne kadar yapmış olduğumuz hiçbir çalışmanın yılın sonuna kadar aynı istikamette gittiğine tanık olmadım. Ben Türkiye'nin çok dinamik bir ülke olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 2021 yılında her şeye rağmen pazarın bu seviyede devam edeceğini öngörüyorum."

"2021'de pazar koşullarının tüm rakipler için bol kampanyalı olacağını düşünüyorum"

Zafer Başar, kendi markaları açısında bu yıl rekabete "eksik" başlamayacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz zaten yaklaşık 25 bin adedi Octavia'sız sattık. Bununla yüzde 4'lük pazar payı elde ettik. Pazar küçülse dahi biz tam ürün gamımızla olmamız gereken yere geleceğiz. 2021'de pazar koşullarının tüm rakipler için de herhalde bol kampanyalı, faiz kampanyaları çerçevesinde çok desteklenmiş bir çalışmayla gelişeceğini düşünüyorum mevcut koşullarda. Yani tüketicilerin çok çeşit bulacağı, daha kazançlı alışverişler yapabileceği bir yıl olacağını düşünüyorum"

Toplantıda verilen bilgilere göre, yeni Skoda Octavia 299 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.