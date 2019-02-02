Skolyoz Hastası Genç Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde skolyoz (omurga eğriliği) hastası genç, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 yaşındaki Barış Çam, yaklaşık 10 yıldır yaşadığı omurgasındaki eğilme nedeniyle Fatsa Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Onur Sarıhan
tarafından tedavi altına alınan hasta, yapılan ameliyatla sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Sarıhan, skolyozun omurganın yana 10 derecenin üzerindeki eğilme olduğunu belirterek, "Normal ve sağlıklı omurga, omurlar arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya, yani boyun, sırt ve bel bölgelerinde düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir ve aynı zamanda kendi eksenleri etrafında döner. Bu nedenle üç boyutlu bir deformite (şekil bozukluğu) olarak tanımlanır." ifadelerini kullandı.
Skolyoza bağlı omurga dışında kalça, göğüs kafesi ve kürek kemiklerinde de kaymalar oluştuğunu, duruş ve görüntü bozukluğunun ortaya çıktığını aktaran Sarıhan, gelişme çağındaki çocuklarda bu durumun, gelişen ve büyüyen omurgada anormal yüklenmeye ve bunun sonucu omurlarda deformelere neden olduğunu kaydetti. Söz
konusu rahatsızlığın ve omurgada dar kanal cerrahisi ameliyatlarının Fatsa'da başarılı şekilde yapıldığını vurgulayan Sarıhan, "Genç
yaşlarda tespit edildiğinde tedavide başarı oranı ciddi olarak artmaktadır. Bu tür rahatsızlığı olanlar artık ilçemizde başarılı şekilde tedavilerini olabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.