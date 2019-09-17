Son Dakika Haberleri: Skolyoz hastası genç ameliyatla sağlığına kavuştu
Son Dakika Sağlık Haber

Skolyoz hastası genç ameliyatla sağlığına kavuştu

1 saat önce

Zonguldak'ta ileri derecede skolyoz hastası olan genç, 10 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Skolyoz hastası genç ameliyatla sağlığına kavuştu, System.String[]

Zonguldak'ta ileri derecede skolyoz hastası olan genç, 10 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Omuz düşüklüğü nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuran Onur Düzlüoğlu'na (19) ileri derecede skolyoz (omurga eğriliği) teşhisi konuldu.

Gencin ailesiyle görüşülmesinin ardından gerçekleştirilen 10 saatlik ameliyatla Düzlüoğlu, sağlığına kavuştu.

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanelerinde uzun zamandır skolyoz cerrahisi gerçekleştirildiğini, bunun mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.

Gencin yaklaşık 10 saat süren uzun ve meşakkatli bir operasyon geçirdiğini ve ameliyatın başarıyla sonuçlandırıldığını anlatan Özdolap, "Hastamız oldukça sağlıklı ve mutlu. Hastamızın takibi devam etmekte. Skolyoz cerrahisi özellikle son zamanlarda ortopedinin oldukça büyük, zor ameliyatlarındandır." diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Songün de sırt ve omzundaki şekil bozukluğu nedeniyle kendilerine başvuran gence, hastalığın cerrahi sınırlarda tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu anlattıklarını ve daha sonra ameliyatın gerçekleştirilmesine karar verildiğini ifade etti.

Ameliyatın ciddi ve ağır bir ameliyat olduğunu belirten Songün, "Hastamız güçlü ve ameliyatımız sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Bağımsız bir şekilde ayağa kalkıp yürüyebiliyor. Hastamızı birkaç gün içerisinde taburcu edip eğitimine yetiştirmeye çalışacağız. Bu dönemlerde ağır spor ve fiziksel aktivite bir miktar kısıtlıyoruz, ardından genel olarak hastalar normal hayatlarına sorunsuz bir şekilde dönebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Onur Düzlüoğlu ise şekil bozukluğunun kendisini olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Arkadaşlarım bana, 'Niye omzunun biri düşük?' diye soruyorlardı. Benimle dalga geçiyorlar diye dikkate almamıştım. Daha sonra annem fark etti. Ameliyat umduğumdan çok daha güzel geçti. 3-4 gün epey ağrılarım oldu ama şu an gayet iyiyim." şeklinde konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi
Salih Kalyon'un dahil olduğu Çukur'daki cami sahnesi izleyicilerden tam not aldı Tüyler ürperten cinayet kamerada! Kız kardeşinin sevgilisini böyle öldürdü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:38:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Skolyoz hastası genç ameliyatla sağlığına kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]