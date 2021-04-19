Skolyoz hastası Kosovalı genç, 8 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

KOSOVA'da üniversite öğrencisi olan Veton Rukiqi (20), ilkokul çağlarından beri mücadele ettiği ileri derecedeki skolyozdan (omurga eğriliği) Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 8 saat süren başarılı ameliyatla kurtuldu. Rukiqi, "Burada yeterli imkanlar olduğu için ameliyata geldim. Kendimi çok rahat ve çok iyi hissediyorum" dedi.

Kosova'da, mimarlık eğitimi alan üniversite öğrencisi Veton Rukiqi'ye ilkokul çağında skolyoz teşhisi konuldu. Aradan geçen zamanla şikayetleri artan Rukiqi, ameliyat olmak istedi. Ülkesindeki doktorların ameliyatın mümkün olmadığını söylediği Rukiqi, Türkiye'de ameliyat olmak için araştırma yaptı. Yakınlarıyla görüşen Rukiqi, Eskişehir'e gelmeye karar verdi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Beyin Cerrahı Op. Dr. Murat Baloğlu ve Op. Dr. Serdar Ercan tarafından muayene edilen Rukiqi, 15 gün önce ameliyata alındı. Yaklaşık 8 saatlik başarılı bir operasyon geçiren Rukiqi, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi.

'ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI'Hastanın omurga eğriliğinin çok kötü durumda olduğunu belirten Op. Dr. Murat Baloğlu, "Hastamız bize Kosova'dan geldi. Bir omurga eğriliği vardı ve oldukça kötü durumdaydı. Biz gerekli incelemeleri yaptık. İstanbul'daki arkadaşlarımızla da konuşup cerrahi planlama yaptıktan sonra Serdar Bey ile ameliyatına girdik. Öncelikle önden gevşetme ameliyatından sonra omurgayı şekillendirdik. Ameliyat yaklaşık 8 saat sürdü. Zorlu süreçlerden geçti ve hastamız şu anda sağlığına kavuşmuş durumda. Beli oldukça düzeldi. Bu tür ameliyattan sonra hastaların çok fazla şikayetleri olmasına rağmen, şikayette bile bulunmadı. Şu anda sağlıklı şekilde ülkesine gönderiyoruz" diye konuştu.'SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLİ'Gerçekleştirdikleri ameliyatın sağlık turizmi açısından da oldukça değerli olduğunu söyleyen Baloğlu, "Bu sağlık turizmi açısından ve Türkiye açısından değerli bir şey. Hem hastanemiz olarak hem de beyin cerrahisi ekibi olarak bu tür ameliyatları yapabiliyoruz. Tüm dünyadan, özellikle bu salgın döneminde hastanemizin tercih edilmesi bizi sevindiren bir olay" dedi.'YURT DIŞINDAN ÇOK HASTA GELMEYE BAŞLADI'Yurt dışından ameliyat olmak için çok hasta geldiğine dikkat çeken Op. Dr. Serdar Ercan, "Veton'un ameliyatı 8 saat süren zor bir ameliyattı. İki hafta süren bir planlama yaptık. İki hafta sonrasında ameliyata aldık. Ama asıl kahraman Veton. Gerçekten çok cesurdu. Bizi de hiç yormadı ve çok gayretliydi. Hep birlikte güzel sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Artık hastanemizin içeriğinin güçlenmesi açısından, bu tür tercihler artmaya başladı. Çok fazla hastamız gelmeye başladı. Veton da onlardan biri. Ben bunun daha da artacağını düşünüyorum" dedi.'KOSOVA'DA AMELİYAT OLAMADIM'

Kosova'da tedavisinin ve ameliyatının yapılmasının mümkün olmadığını öğrenerek araştırmaya başladığını belirten Veton Rukiqi tüm hayatını etkileyen hastalıktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Hastalığı sırasında iki büklüm yürümeyerek hayatını devam ettirmeye çalıştığını anlatan Rukiqi, "İlkokuldan beri skolyoz hastasıyım. İlk olarak Kosova'da muayene ettiler. Tedavimin ve ameliyatımın Kosova'da yapılmasının mümkün olmadığını öğrendiğimde Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Bu hastanede yeterli imkanlar olduğu için ameliyata buraya geldim. Kendimi çok rahat ve çok iyi hissediyorum" diye konuştu.