Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı - Son Dakika

Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı

02.12.2020 09:21
Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası Oktay Nahirci (19), sosyal medyada içerikler üretip, paylaşınca her geçen gün takipçi sayısını artırdı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası Oktay Nahirci (19), sosyal medyada içerikler üretip, paylaşınca her geçen gün takipçi sayısını artırdı. Yaptığı yayınların ilgi görmesinin kendisini yeniden hayata bağladığını belirten Nahirci, amacının eve kapanan engelli bireylere örnek olmak olduğunu söyledi.

Doğuştan skolyoz hastası olan ve akülü engelli aracı ile yaşamına devam eden Oktay Nahirci, yaklaşık 1,5 yıl önce içerikler oluşturarak videolar çekip, sosyal medyadan canlı yayın yapmaya karar verdi. Evinde kendi cep telefonuyla çektiği videoları sosyal medyada paylaşan Nahirci, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görmeye başladı.

'İÇERİK OLUŞTURMADAN ÖNCE İÇİME KAPANIK BİRİYDİM'Oktay Nahirci, amacının toplumda kendisi gibi olan diğer engelli bireylerin sesini duyurmak ve onlara örnek olmak olduğunu belirterek, "Sosyal medyada içerik oluşturmadan önce ben içime kapanık biriydim. İnsanlardan dışlanıyordum, arkadaş ortamında sürekli geri plana atılırdım. Sosyal medyaya başladıktan sonra kendimin bir şeyler yapabildiğini gördüm. Kendimi keşfettiğimi düşünüyorum. Her insanda gizli bir özellik var derler, benim de gizli özelliğim buymuş. Sosyal medyada çalışmalar yaparak yoluma devam ediyorum. İlerleyen zamanlarda bir sponsor bulabilirsem kendi hayatımı anlatan bir film yapmak istiyorum" dedi.'NEDEN İÇİME KAPANIK OLDUĞUMU SORGULADIM'İlerleyen zamanlarda sosyal medya üzerinden daha büyük projeler üretmek istediğini söyleyen Oktay Nahirci, "Eskiden içime kapanık bir insandım, hiçbir şey yapmazdım hayattan bezmiş bir durumdaydım. Neden içime kapanık biri olduğumu sorguladım. YouTube üzerinden içerik oluşturmaya başladım, kendimi geliştirdim, zamanla takipçim ve izlenme sayım arttı. YouTube'da şu an 5 bin 100 takipçim var ve bu artmaya devam ediyor. Kendime inanıyorum ve zamanla kendimi geliştireceğime inanıyorum. Başka bir platformda da yayın yapıyorum. Oradan bir miktar kazanç da elde ediyorum. O kazançla kendime korse yaptırdım ve bir bölümünü de çevremde yardıma ihtiyacı olan insanlara erzak yardımı veya maddi yardım şeklinde aktardım. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da büyük çalışmalar yapacağım" diye konuştu.'BEN BİR BACAKTAN İBARET DEĞİLİM'Sosyal medyaya başlama amacının sosyalleşmek olduğunu ifade eden Nahirci, sözlerine şöyle devam etti:

"2019 yılında İstanbul Maratonu'na katıldım, sosyal medyada fotoğraf paylaşınca birçok takipçim bana nasıl koştuğumu sordu, ben de 'Benim hayal gücüm var' diye cevap verdim. Benim YouTube'a başlama amacım da hayal gücümü ispatlamaktı. İnsanlar şunu düşünmeli, hayal etmek başarmanın yarısıdır, ben de hayal ederek orada koştum. Maratonda attığım fotoğrafın altına da 'Tekerleklerim de çok yoruldu' diye yazdım. Ben neden hayata küseyim ki, 3 günlük dünyada kötü şeyler yaşamış olsam da hiçbir zaman pes etmedim ve ben bir bacaktan ibaret değilim."


Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı
Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı
Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı
Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı
Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı
Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı

Engelli, Darıca, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Skolyoz hastası Oktay, sosyal medya ile hayata bağlandı - Son Dakika


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