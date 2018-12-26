Skolyoz Tedavisi Hakkında Bilmeniz Gereken 12 Madde

KONSERVATİF TEDAVİ NEDİR?

Adölesan idiyopatik skolyoz vakalarında, cerrahi dışında uygulanan, korse ve 3D egzersiz tedaviler konservatif yöntemlerdir.

SKOLYOZ TEDAVİ BASAMAKLARI NASIL İLERLEMELİ?

Adölesan idiyopatik skolyoz teşhisi koyulmuş bir kişide;

Cobb açısı10° - 25° aralığında ise 3D eğzersiz tedavisi

25° - 45° aralığında korse ve 3D egzersiz tedavisi

45° ve üzerinde cerrahi konsültasyon yapılmalıdır.

3D EGZERSİZ NE DEMEK?

Skolyoz omurganın 3 düzlemde (ön-arka,yan ve tepeden görünüş) değişikliğe uğradığı bir deformite. Bu nedenle uygulanacak tedavilerinde bu 3 düzlemde düzeltici etkisi olmalıdır. 3D egzersiz uygulamaları, omurganın her 3 düzlemde düzeltilmesi ile yapılan ve kişiye özel planlanması gereken bir tedavi yöntemidir.

3D egzersizlerin temelini,1920'li yıllarda gelistirilmiş olan SCHROTHyöntemi oluşturmaktadır. Günümüzde yaptıkları akademik çalısmalar ile tedavi yöntemi olarak geçerliliği kabul edilmiş olan, BSPTS-Schroth, FITS ,SEAS, LYON vs gibi farklı 3D egzersiz konseptleri bulunmaktadır.

3D EGZERSİZ TEDAVİSİ KİMLER İÇİN UYGULANABİLİR?

Adölesan idiyopatik skolyoz tanısı koyulmuş kişiler için uygulanabilir. 7-8 yaşlardan başlayarak her yaş grubunda yapılabilir. Her yaş grubunda tedavini amacı ve hedefleri değişmektedir.

3D EGZERSİZ TEDAVİSİNDE KİŞİNİN BEKLENTİSİ NE OLMALI?

Öncelikle şunu unutmamak gerekiyor. İdiyopatik skolyoz nedeni bilinmeyen demek. Bu nedenle uygulanan hiçbir tedaviskolyoza neden olan faktörü ortadan kaldırmıyor.Nedenini bilmesekte başlamış bir skolyozun ilerlemesini sağlayan tetikleyici faktörleri biliyoruz. Vicious Cycle (kısır döngü) olarak adlandırılan teoriye göre ,skolyoz durumunda oluşan asimetrik duruş omurların asimetrik yüklenmesine ve asimetrik büyümesine, bu durumda eğriliğin daha da ilerlemesine neden olmaktadır. Bu kısır döngüyü kırabilmek için erken dönemde egzersize başlamak daha da önem kazanmaktadır.

Buradan yola çıkarak tedavide amaç; küçük yaş gruplarında öncelikle eğriliğin ilerlemesini durdurmak ve düzeltmek, oluşabilecek deformiteleri önlemek ve simetrik bir beden algısı kazandırmak.

Yetişkinlerde ise yapılan tedavilerde amaç oluşmuş deformiteleri düzeltmek,simetrik ve düzgün postüral duruş kazandırmak ve yaşla birlikte omurgada görülebilen diğer patolojilerin ve fonksiyonel ilerlemenin önüne geçmek olmalıdır.

TEDAVİNİN BAŞARILI OLMASI NELERE BAĞLI?

Rehabilitasyonun bir takım işi olduğu unutulmamalı. Merkezinde skolyozlu bireyin olduğu, doktor, fizyoterapist, ortez teknikeri, psikolog ve ailenin dahil olduğu bir takım olmalı. Kişinin yaşı, skolyoz dereceleri, omurga mobilitesi, postüral durumu, genel sağlık durumu, tedavi sürecine bakış açısı, psikolojisi, ailenin yaklaşımı vs. gibi pek çok faktör tedavinin başarısını etkilemekte.

TEDAVİNİN SÜRESİ VE SIKLIĞI NASIL OLMALI?

Başlangıçta fizyoterapistiniz sizin skolyoz sınıflandırmanıza göre en uygun egzersizleri size ögretecektir, aynı zamanda günlük yaşantınızda dikkat etmeniz gerekenler hakkında (yatma,oturma,dinlenme pozisyonları, ev egzersizleri hakkında bilgilendirme, uygun spor aktiviteleri vs) bilgi verecektir. Seansların sonunda fizyoterapistinizin önerdiği ev egzersiz programını, önerilen sürelerde düzenli olarak yapmanız,ayrıca önerilen sıklıkta kontrollere gelmeniz programın etkili bir şekilde yürütülmesi içinde önemlidir.

SKOLYOZ TANISI KOYULAN HERKES KORSE KULLANMALI MI?

İdiyopatik skolyozu olan çocuklar, cobb açısının 20°-25° üzerinde olduğu ve büyüme çağında ki çocuklar için önerilmektedir. Başarılı bir korse tedavisi için kişi için en uygun korsenin seçilmiş olması, önerilen günlük kullanma saatlerine uyulması,düzenli kontrollerin yapılması ve mutlaka 3D egzersizler ile desteklenmesi gerekmektedir.

SKOLYOZ AĞRI YAPAR MI?

Adölesan idiyopatik skolyoz,çoğunlukla ağrı yapmaz. Eğriliğin oluşmaya başladığı ergenlik dönemlerinde genellikle büyüme ağrısının da eşlik ettiği hafif ağrı şikayetleri görülebilmektedir Çoğu zaman ilaç gerekli değildir. Dinlenme ile iyileşir.

Kişinin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan ağrı şikayetleri varsa bu durumun mutlaka araştırılması gerekir. İleri yaşlarda görülen ağrı şikayetleri,yaşa bağlı oluşabilecek diğer omurga patolojileri açısından mutlaka araştırılmalıdır.

SKOLYOZ SPOR YAPMAMA ENGEL Mİ?

Hayır. Skolyozu olan bireylerde spor yapabilirler. Nadir istisnalar dışında, tüm sporları yapmalarında herhangi bir engel yoktur. Profesyonel spor hayatını devam ettiren pek çok başarılı sporcu bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda haftalık 4-5 saatlik antrenmanların zararlı olmadığı bildirilmiştir. Ama sporun bir tedavi yöntemi olmadığı da unutulmamalıdır.

AĞIR OKUL ÇANTALARI SKOLYOZA NEDEN OLUR MU?

Hayır olmaz.Eğer öyle olsaydı ağır çanta taşıyan diğer çocuklarında skolyoz olması gerekirdi.Ama başlamış bir skolyoz varsa tabiki ağır çantaların yanlış taşınması skolyoz progresyonunu olumsuz etkilemektedir.

SKOLYOZ GENETİK MİDİR?

İdiyopatik skolyoz nedeni bilinmeyen demek.Bu nedenle skolyozu başlatan ,neden olan tetikleyici faktörü tam olarak bilmiyoruz.Kız çocuklarında daha sık görüldüğünü ve genetik yatkınlık olduğunu biliyoruz.Skolyozun neden oluştuğu konusunda günümüzde halen araştırmalar devam etmektedir.