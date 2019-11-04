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Son Dakika Spor Skor kötü mücadele iyi

Skor kötü mücadele iyi

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ligin ilk maçında favori olarak gösterilen Albedo Basketbola deplasmanda 57-43 yenildi.

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Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ligin ilk maçında favori olarak gösterilen Albedo Basketbola deplasmanda 57-43 yenildi. Çoğunluğu Turgutlulu sporculardan oluşan kadın basketbol takımının mücadelesi alkış aldı.


Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol takımı ilk maçta ligin favori takımı Albedo Basketbol ile Bayrampaşa Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda karşı karşıya geldi. İstanbul takımlarının altyapı oyuncularından oluşan ve ligin favorisi konumundaki Albedo Basketbola karşı çok iyi bir mücadele ortaya koyan Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başaramadı.


Turgutlu Belediye Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ceyhan Önk, "İlk kez mücadele ettiğimiz ligde ligin favori takımına karşı oynadık. Takımımın mücadelesinden ve ortaya koyduğu performanstan memnunum. Maç yaptıkça, tecrübemiz arttıkça daha da iyi olacağız. Skor olarak kötü başlamış olabiliriz ama ligi iyi bitireceğiz. Ayrıca kadın basketbol takımımızı lige katılmasını sağlayan Belediye Başkanımız Çetin Akın'a ve maçımızı izlemeye gelerek bize destek veren Belediye Başkan Yardımcımız ve Belediyespor 2. Başkanımız Fırat Honaz'a teşekkür ederim. 9 Kasım Cumartesi Günü kendi sahamızda oynayacağımız maçta tüm Turgutlu halkını bu takıma sahip çıkmaya Yıldırım Beyazıt Spor Salonunu doldurmaya davet ediyorum." dedi.


Amatör sporlara destek artarak devam edecek


Maçı tribünden takip eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz: " İlk kez katıldığımız ligde ilk maçımızda sonuç kötü olsa da mücadelemiz çok iyiydi. Kızlarımızda ilk maçın heyecanı vardı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi bir oyun ortaya koyacaklarını bize gösterdiler. Tüm Turgutlu Halkını Cumartesi Günü Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda saat 14.00'de oynayacağımız Eskişehir Çağdaş Kolejliler maçına kızlarımızı desteklemeye davet ediyorum. Amatör sporlara olan desteğimiz artarak devam edecek." şeklinde konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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