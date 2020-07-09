Skor üstünlüğünü koruyamamak Trabzonspor'a ağır darbe vurdu - Son Dakika

Skor üstünlüğünü koruyamamak Trabzonspor'a ağır darbe vurdu

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Trabzonspor, öne geçip skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda toplam 24 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Trabzonspor, öne geçip skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda toplam 24 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor


Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, 62 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde yer alarak 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, şu ana kadar skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım konumunda yer alıyor. Karadeniz ekibi, öne geçtiği 11 müsabakada 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zirve yarışında önemli 24 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.


Evinde yıkıldı


Bordo-mavililer, evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği, Galatasaray, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında skor üstünlüğünü koruyamayarak önemli puanlar kaybetti. Şampiyonluk yarışında sahasında beklenmedik puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer öne geçip skor üstünlüğünü koruyamama hastalığını Antalyaspor karşısında da sürdürdü. Söz konusu maçlarda 11 puan kaybeden Trabzonspor zirve yarışında avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptırdı.


Deplasmanda da aynı tablo


Trabzonspor, deplasmanda öne geçtiği 6 maçta puan kaybı yaşadı. Kasımpaşa, Sivasspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor maçlarında öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak 15 puan yitirdi.


Evinde kazanmayı unuttu


Trabzonspor evinde kazanmayı unuttu. Bordo-mavililer sahasında en son 29 Şubat 2020'de Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek galibiyet elde ederken, 130 gündür evinde kazanamayan bordo-mavililer Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü ile 1-1, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak adeta evinde kazanmayı unuttu.


Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:


Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1


Trabzonspor: 2 - Gençlerbirliği: 2


Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1


Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2


Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 1


Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 2


Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2


Gaziantepspor: 1 - Trabzonspor: 1


Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 2


Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1


Trabzonspor: 2 - Antalyaspor: 2 - TRABZON

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Skor üstünlüğünü koruyamamak Trabzonspor'a ağır darbe vurdu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
17:31
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:37:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Skor üstünlüğünü koruyamamak Trabzonspor'a ağır darbe vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]