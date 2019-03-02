Son Dakika Haberleri: Skorsky Bu Kez Para Yutan Çocuk İçin Havalandı

Skorsky Bu Kez Para Yutan Çocuk İçin Havalandı

54 dakika önce

Tunceli'de para yutup solunum yolu tıkanan 2 yaşındaki çocuk jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Skorsky Bu Kez Para Yutan Çocuk İçin Havalandı, System.String[]
Tunceli'de para yutup solunum yolu tıkanan 2 yaşındaki çocuk jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesinde 2 yaşındaki Erhan Ayaz Oruç, metal para yuttu. Yuttuğu paranın solunum yolunu tıkayan çocuğu fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğa ilk müdahale yapıldı. Solunum güçlü çektiği için acil sevk edilmesi gereken çocuk için Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel devreye girdi. Hastaneden alınan çocuk Jandarmaya ait Skorsky helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğa gerekli müdahalenin yapıldığı bildirildi.

(Ercan Topaç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Ovacık, Tunceli, Güncel
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