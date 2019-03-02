Skorsky Bu Kez Para Yutan Çocuk İçin Havalandı
54 dakika önce
Tunceli'de para yutup solunum yolu tıkanan 2 yaşındaki çocuk jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Tunceli
'de para yutup solunum yolu tıkanan 2 yaşındaki çocuk jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Ovacık
ilçesinde 2 yaşındaki Erhan Ayaz
Oruç, metal para yuttu. Yuttuğu paranın solunum yolunu tıkayan çocuğu fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğa ilk müdahale yapıldı. Solunum güçlü çektiği için acil sevk edilmesi gereken çocuk için Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel devreye girdi. Hastaneden alınan çocuk Jandarmaya ait Skorsky helikopterle Malatya Turgut Özal
Tıp Fakültesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuğa gerekli müdahalenin yapıldığı bildirildi.
(Ercan Topaç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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