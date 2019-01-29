Skrtel'e 3 Maç Ceza
52 dakika önce
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e 3 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
), Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel
'e 3 maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe hakkında kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
hakkında, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına; Fenerbahçe'nin, 24.01.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası
müsabakasında, saha aydınlatmasının misafir takım seyircileri tribünden ayrılmadan kapatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına;
aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Martin Skrtel'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:56 Kaynak: İHA
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