Son Dakika Haberleri: Skrtel'in Cezasına İndirim

Skrtel'in Cezasına İndirim

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in 3 maç men cezasını 2 müsabakaya düşürdü.

Skrtel'in Cezasına İndirim, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in 3 maç men cezasını 2 müsabakaya düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 3 maç men cezası alan Slovak futbolcunun cezasında indirime gitti.

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Skrtel, yarınki Göztepe maçında da takımındaki yerini alamayacak ve cezasını dolduracak.

Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübünün 70 bin lira, Bursaspor'un da 300 bin liralık para cezası ve iki kulübün bazı tribünlerinde elektronik biletlerin bloke edilmesi cezalarının onandığını duyurdu.

Kurul ayrıca, bordo-mavili kulübün yöneticisi Özer Bayraktar'a, Medipol Başakşehir maçında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ile 25 bin lira, kulüp görevlisi Gökhan Kandemir'e ise hakeme yönelik hareketi sebebiyle verilen 13 bin lira para cezasının da onandığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:53 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya 2 Maç Ceza Verdi Tahkim Kurulu, Skrtel'in 3 Maçlık Cezasında İndirime Gitti

Manchester United, Martial ile Sözleşme Yeniledi Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan: Formayı Giyince Ağlamıştım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 19:30:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Skrtel'in Cezasına İndirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]