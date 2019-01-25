Skrtel, Pfdk'ye Sevk Edildi

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.



TFF Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında rakibine yönelik sert hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gören Skrtel'in, tedbirli olarak PFDK'ye sevki gerçekleştirildi.



Ayrıca, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Hatayspor ve Ümraniyespor da PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.

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