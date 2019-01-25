Son Dakika Haberleri: Skrtel, Pfdk'ye Sevk Edildi

Skrtel, Pfdk'ye Sevk Edildi

50 dakika önce

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Skrtel, Pfdk'ye Sevk Edildi, System.String[]
Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında rakibine yönelik sert hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gören Skrtel'in, tedbirli olarak PFDK'ye sevki gerçekleştirildi.

Ayrıca, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Hatayspor ve Ümraniyespor da PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Spor
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