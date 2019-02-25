Skrtel Tribünden Atılan Tesbihi Geri Verdi
1 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı.
Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel
'e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel atılan tesbihi taraftara geri verdi. Beşiktaş
ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e tribünden tesbih atıldı. Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara 'geri ister misin' diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:51 Kaynak: İHA
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