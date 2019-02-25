Son Dakika Haberleri: Skrtel Tribünden Atılan Tesbihi Geri Verdi

Skrtel Tribünden Atılan Tesbihi Geri Verdi

1 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı.

Skrtel Tribünden Atılan Tesbihi Geri Verdi, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel atılan tesbihi taraftara geri verdi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'e tribünden tesbih atıldı. Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara 'geri ister misin' diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:51 Kaynak: İHA

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