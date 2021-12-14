SKS'nin düzenlediği Live GIGS Müzik Yarışmasının Kazananları Belli Oldu.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi'nin düzenlediği İstanbul Gedik Üniversitesi LIVE GIGS adlı müzik yarışması 13. 12. 2021 tarihinde Pendik MYO yerleşkesi konferans salonunda gerçekleşti. 13 müzisyenin katıldığı yarışmada SKS Dairesi müdürü Cem Çolakoğlu, Arş. Gör. Serkan Soyak ve Arş. Gör. Ozan Çoban jüri olarak görev aldı. Birbirinden güzel performansların sergilendiği yarışmada 8 başlıkta değerlendirilen yarışmacılardan Ekin Ekşi Rondo Alla Turca icrasıyla Birinci, Mustafa Taş Tamirci Çırağı performansıyla ikinci, Kaan İpşir ise kendi bestesiyle üçüncü oldu. Kazananlara ödülleri jüri üyeleri tarafından verildi.