Son Dakika Haberleri: Skulason'dan hakem eleştirisi: 52 bin Türk'ün önünde penaltı vermek cesaret ister
Son Dakika Spor Skulason'dan hakem eleştirisi: 52 bin Türk'ün önünde penaltı vermek cesaret ister - Son Dakika Spor

Skulason'dan hakem eleştirisi: 52 bin Türk'ün önünde penaltı vermek cesaret ister

6 saat önce

İzlanda forması giyen Olafur Ingi Skulason, Türkiye ile 0-0 berabe kaldıkları maçın ardından mücadelenin hakemi Anthony Taylor'ı eleştirdi.

Skulason'dan hakem eleştirisi: 52 bin Türk'ün önünde penaltı vermek cesaret ister, System.String[]

İzlanda forması giyen Olafur Ingi Skulason, Türkiye ile 0-0 berabe kaldıkları maçın ardından mücadelenin hakemi Anthony Taylor'ı eleştirdi.


Bödvarsson'un yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Skulason, hakemin 52 bin Türk'ün önünde beyaz noktayı göstermeye cesareti olmadığını ifade etti.


Skulason'un açıklamaları şu şekilde;


Bödvarsson'un formasına asıldılar ve yere indirdiler. VAR olsaydı penaltı kararı verilirdi ve biz kazanırdık. Hakemi de anlıyorum. 52 bin Türk'ün önünde, VAR olmadan öyle bir pozisyonda penaltı çalmak çok büyük cesaret isterdi."

Türkiye, İzlanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:21 
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