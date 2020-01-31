Skuletic resmen Sivasspor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Skuletic resmen Sivasspor'da - Son Dakika Spor

Skuletic resmen Sivasspor'da

6 saat önce

DG Sivasspor, Sırp golcü Petar Skuletic'i renklerine bağladı.

Skuletic resmen Sivasspor'da, System.String[]

DG Sivasspor, Sırp golcü Petar Skuletic'i renklerine bağladı.


Süper Lig lideri Sivasspor, Fransız ekibi Montpellier forması giyen forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Petar Skuletic'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.


Kırmızı-beyazlı kulüp ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara renklerine bağlamıştı.


Diğer yandan kariyerinde 242 maça çıkan Petar Skuletic, 70 kez gol atarken, 26 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Skuletic, 2 kez kırmızı kartla cezalandırılırken, 13 bin 898 dakika sahada ter döktü. - SİVAS

Petar Skuletic, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay: Skuletic'i kadromuza kattık
Zanka yok, Falette kadroda Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:56:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Skuletic resmen Sivasspor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]