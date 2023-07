Skull and Bones oynanış videosu ve çıkış tarihi paylaşıldı

Ubisoft tarafından geliştirilen ve özellikle korsan temasının hayranları tarafından uzunca bir süredir merakla beklenen Skull and Bones oynanış videosu ile oyuncuların karşısına çıktı. Oynanış videosuna ek olarak oyunun çıkış tarihi de paylaşıldı.

Korsan teması Ubisoft için yeni bir tema değil. Assassin's Creed 4 Black Flag'de deneyimlediğimiz korsan teması serinin hayranları tarafından eleştirilse de genel oyuncu kitlesi tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Bu ilginin ardından kolları bir korsancılık oyunu için sıvayan Ubisoft, E3 2017 esnasında ilk kez Skull and Bones'u göstermişti. 2018 yılında 2019'da çıkacağı söylenen oyun 2020'ye ertelenmiş, pandemi koşulları nedeniyle ise bir süredir yapımdan haber alınamamıştı.

Bizleri 17. yüzyıl sonlarında Hint Okyanusu'na götürecek olan Skull and Bones, Afrika'nın doğu kıyılarından Malezya'ya kadar olan coğrafyada geçecek. Oyuncuların küçük bir gemi ve bir mızrak ile başlayacağı bu macerada amaç ise devasa gemilere ulaşarak diğer korsanlarla savaşmak, devasa kargolar taşımak ve ismini korsan tarihine yazdırmak olacak. Çeşitli gemi türleri barından Skull and Bones'ta oyuncular amacına uygun olarak "Savaş gemisi, kargo gemisi, navigasyon gemisi" gibi çeşitli türde gemilere erişim imkanı bulacak. Her geminin artı yönleri olduğu gibi eksi yönleri de olacak.

The Division gibi Ubisoft tarafından geliştirilmiş PvPvE türlerde olduğu gibi Skull and Bones'ta da bir toplanma alanı sistemi olacak. Diğer oyuncular ile sosyalleşme imkanı sunan bu alanlardan görevler almak, gemi için geliştirme malzemeleri satın almak ve gemileri özelleştirmek mümkün olacak. Daha fazla detay için oyunun resmi oynanış videosuna göz atmayı unutmayın.

SKULL AND BONES ÇIKIŞ TARİHİ

Türün hayranlarını oldukça heyecanlandıran Skull and Bones 8 Kasım 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. PC platformu için 399 TL'lik fiyat etiketine sahip Skull and Bones'u konsolda oynamak isteyen oyuncuların ödemesi gereken miktar ise 700 TL olacak.