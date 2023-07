Skull and Bones'un çıkış tarihi açıklandı! Skull and Bones ne zaman çıkacak?

Gemi enkazından kurtulduktan sonra yeni hayatınıza başladığınız korsan adasında yeni gemi inşa edebileceğiniz ve kontratlar alarak yeni görevlere atılabileceğiniz korsan oyunu Skull and Bones'un çıkış tarihi ne zaman? Skull and Bones ne zaman çıkacak? Skull and Bones hangi platformlara çıkacak? İşte detaylar…

SKULL AND BONES NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ubisoft'un yaptığı duyuru ile oyuncular tarafından merakla beklenen Skull and Bones 2023'ün sonunda veya 2024'ün başında PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia, Luna, Epic Games Store ve Ubisoft Connect için çıkış yapacak.

SKULL AND BONES KONUSU

Olasılıkların üstesinden gelirken ve bir serserilikten kötü şöhretli bir korsan olmak için yükselirken Skull & Bones'un tehlikeli cennetine girin. Kendi müthiş filonuzu bir araya getirin ve her sezon yeni zorluklar, hikayeler ve özellikler sunan içgüdüsel bir dünyada imparatorluğunuzu inşa etmek için kullanın. Kaynakları toplayın, araçlar ve silahlar üretin, gemilerinizi inşa edin ve kötü şöhretinizi büyütün. Afrika kıyılarından Doğu Hint Adaları'nın tropik adalarına kadar, korsan ağınızı kurun ve Hint Okyanusu'na hükmetme yolculuğunuzda kendi imparatorluğunuzu kurun.

SKULL AND BONES OYNANIŞ FRAGMANI