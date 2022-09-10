Skuter kazasında ölen Ezgi'nin ailesinden imza kampanyası - Son Dakika
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Skuter kazasında ölen Ezgi'nin ailesinden imza kampanyası

10.09.2022 16:58
Skuter kazasında ölen Ezgi'nin ailesinden imza kampanyası

GAZİANTEP'te, skuter ile giderken ehliyetsiz sürücü Osman Sarı'nın (17) çarparak ölümüne neden olduğu Ezgi Alya Yiğit'in (17) ailesi imza kampanyası başlattı.

GAZİANTEP'te, skuter ile giderken ehliyetsiz sürücü Osman Sarı'nın (17) çarparak ölümüne neden olduğu Ezgi Alya Yiğit'in (17) ailesi imza kampanyası başlattı.

Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman Sarı yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan 2 arkadaştan Ezgi Alya Yiğit, hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak ise sağlığına kavuşarak, taburcu oldu. Osman Sarı ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Sarı'nın ailesinin avukatı, tutuklanan Osman Sarı için, Sulh Ceza Hakimliği'ne tahliye talebinde bulundu. Ancak hakimlik talebi reddetti. Bilirkişi raporuyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılan ikinci başvuru sonrası Osman Sarı tahliye edildi.

'KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN'Osman Sarı'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren ailesi ve avukatları imza kampanyası düzenleyerek basın açıklamasında bulundu. İmza kampanyasına Yiğit ailesinin yakınları, avukatları ve Ezgi'nin arkadaşları katıldı. Kazada hayatını kaybeden Ezgi Yiğit'in ablası Elif Kayra Yiğit, adalet arayışlarının devam edeceğini ifade ederek, kamera kayıtlarının yeniden incelenmesini istedi.Elif Kayra Yiğit, adaletin işlemesini istediklerini belirterek, "Biz bu davada ilk başta herhangi bir müdahale olmadığını düşünmemize rağmen şu ana kadar bir kamera kayıtlarının bulunamaması düşündürüyor. Biz de araştırdık, soruşturduk, bazı işletmeler bize kamera kayıtları dahi sorulmadı diye beyanları var. Burada bir can alınmış. Bu bizim kardeşim değil, onların evladı da olabilirdi. Adaletin işlemesini istiyoruz. Bir haftadır burada imza toplamaya çalışıyoruz. Biz ailesi olarak acımızı yaşamak yerine sürekli bir adalet arayışı içindeyiz. Son nefesimize kadar davamızın peşini bırakmayacağız" dedi.

Ailenin Avukatı Ahmet Ergin Sözen ise Ezgi Yiğit'in hayatını kaybettiği kazaya yönelik cadde üzerindeki kafelerin kamera kayıtlarının incelenmediğini dile getirdi. Olayın üzerinden 5 ay geçmesine karşın halen kaza görüntülerinin bulunamadığını ve kazayı gören kameraların olduğu yönündeki itirazlarının dikkate alınmadığını aktaran Sözen, "Geçtiğimiz ramazan ayı içerisinde caddede Ezgi Yiğit skuter kazası olarak lanse edilen ancak bizce bir cinayet vakasıyla aramızdan alındı. Osman Sarı, 17 yaşında ehliyetsiz bir sürücü. Ailesinin kendisine sağlamış olduğu araçla cadde üzerinde henüz hareket dahi etmeyen iki genç kıza çarptı. Birinin ağır yaralanmasına diğerinin vefatına sebep oldu. Olayın üzerinden 5-6 ay geçmesine rağmen olaya dair bir görüntü ortaya çıkmadı. Olay yerindeki kafe kameralarının kazayı gördüğünü düşünmemize rağmen savcılık aşamasında hiçbir şekilde kameralarla ilgili gerekli araştırma yapılmadı. Aile adalet mücadelesi kamuoyuna taşınmak zorunda kaldı" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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