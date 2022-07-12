Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Skuter kullanan genç kadına otomobil çarptı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

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