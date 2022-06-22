Skuter sürerken araba çarpması sonucu ölen Ezgi "asli kusurlu" bulundu! Ehliyetsiz otomobil sürücüsünün ise 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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Skuter sürerken araba çarpması sonucu ölen Ezgi "asli kusurlu" bulundu! Ehliyetsiz otomobil sürücüsünün ise 15 yıla kadar hapsi istendi

22.06.2022 16:49

Gaziantep'te skuter ile evine dönerken araba çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Ezgi Alya Yiğit'i öldüren Osman S. hakkındaki iddianame tamamlandı. Kazadan sonra tutuklanan ancak 1 ay sonra serbest bırakılan 17 yaşındaki Osman S. hakkında 'tali' kusurlu olarak kabul edilip 15 yıla yakın hapis cezası istenirken, Ezgi ise "asli kusurlu" bulundu.

Batıkent Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit ve Şimal Toprak, birlikte bindikleri skuterle evlerine giderken, ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada yaralanarak hastanede tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı, Şimal Toprak ise yaralandı.

BİR AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Kazanın ardından sorgusunda skuter ile kendisine çarpıldığını öne süren ehliyetsiz sürücü, Nizip Ticaret Borsası Başkan İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S., tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevinde bir ay kalan Osman S., bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ailesinin avukatının itirazı üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Skuter kazasında iddianame hazır! Ezgi 'asli kusurlu' bulundu, ehliyetsiz otomobil sürücünün 15 yıla kadar hapis istendi

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da tamamlandı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık sürücü Osman S. hakkında "taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede sanık sürücünün 18 yaşından küçük olduğu, bu nedenle verilecek cezada 3'te 1 oranında indirim yapılması gerektiği de vurgulandı.

SKUTER SÜRÜCÜSÜNDE AĞIR İHMAL VE İHLAL BULUNDU

Mahkemece kabul edilen iddianamede kaza tespit tutanağında, sürücünün kavşak ve yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde hızını yavaşlatmadığı için 'tali' kusurlu olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden skuter sürücüsü Ezgi'nin ise 'trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal etmesinden dolayı 'asli' kusurlu olduğuna değinildi. İddianamede ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'na atıfta bulunulan bilirkişi raporunda da otomobil sürücüsünün kazada ihlal ve ihmali olduğu, skuter sürücüsünün ise ağır ihmal ve ihlalde bulunduğu kaydedildi.

Skuter kazasında iddianame hazır! Ezgi 'asli kusurlu' bulundu, ehliyetsiz otomobil sürücünün 15 yıla kadar hapis istendi

İLK DURUŞMA EYLÜLDE

İddianamede soruşturmanın tamamlandığı ve sanık Osman S.'nin 'taksirle Ezgi Alya Yiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın ise yaralanmasına' sebebiyet verdiği kanaatine varıldığı belirtilerek, 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın ilk duruşması ise eylül ayında görülecek.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Skuter sürerken araba çarpması sonucu ölen Ezgi 'asli kusurlu' bulundu! Ehliyetsiz otomobil sürücüsünün ise 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Skuter sürerken araba çarpması sonucu ölen Ezgi "asli kusurlu" bulundu! Ehliyetsiz otomobil sürücüsünün ise 15 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
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