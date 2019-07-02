Son Dakika Haberleri: Sky News - SoftBank/Fortress Majestic Wines'ı satın alıyor
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Sky News - SoftBank/Fortress Majestic Wines'ı satın alıyor

19 dakika önce

– Japonya merkezli SoftBank'ın yatırım kolu olan Fortress Investment Group, Birleşik Krallık merkezli şarap üreticisi Majestic Wines'ı satın almak için anlaşmaya oldukça yaklaştı.

Sky News - SoftBank/Fortress Majestic Wines'ı satın alıyor, System.String[]
Japonya merkezli SoftBank'ın yatırım kolu olan Fortress Investment Group, Birleşik Krallık merkezli şarap üreticisi Majestic Wines'ı satın almak için anlaşmaya oldukça yaklaştı. 
Sky News'da yer alan ve "konuyla ilgili kaynaklardan edinilen bilgilere" dayandırılarak hazırlanan haberde, çeşitli rakip şirketin Berry Bros & Rudd ve Tesco eski başkanı Dan Jago'ya, Majestic'in devri için çeşitli tekliflerde bulunduğu fakat Fortress'ın önde gelen aday olduğu öne sürüldü. Buna rağmen Sky News, Jago'nun Fortress veya herhangi başka bir şirketle söz konusu anlaşma için imza atmadığını belirtti. Ayrıca Fortress'ın favori aday olarak görülmesinin yanında Majestic'e yönelik herhangi bir anlaşmanın henüz oluştuurlmadığı vurgulandı.
Medyada daha önce yer alan haberlerde, ağına yönelik 100 milyon sterlinlik açık artırma öncesi Elliott Advisors'ın Majestic'i satın alabileceği iddia edilmişti. Majestic, ismini Naked Wines olarak değiştirmeyi hedeflediği Naked hizmetine odaklanmak amacıyla mağazalarını satmayı değerlendirdiğini duyurmuştu. 
Gelişmelerin ardından Majestic hisseleri TSİ 15: 49'da yüzde 3.11 yükseldi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:06 Kaynak: DHA
birleşik krallık, sky news, yatırım, japonya, Ekonomi
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