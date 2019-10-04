Son Dakika Haberleri: Skylark'ın Hayali Gerçek Oluyor!
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Skylark'ın Hayali Gerçek Oluyor!

1 saat önce

Skylark, ilk teklisini dinleyiciyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Bugün SMM etiketiyle yayınlanan "Yine Daldık Hayallere" adlı şarkı kendine özgü tarzıyla da dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor.

Skylark'ın Hayali Gerçek Oluyor!, System.String[]

Söz ve müziği Skylark'a ait olan ve enerjik altyapısı ile dikkat çeken ''Yine Daldık Hayallere'' yükselişte olan Rap müziğe genç bir soluk getirecek.

Temelleri geçen yıl Antalya'da atılan Skylark, 2003 doğumlu Erol Kerem Sülün ve 2002 doğumlu Doğukan Tekinarslan'dan oluşuyor. Küçüklüklerinden bugüne beraber büyüyen ikili müziğe de ''Yine Daldık Hayallere'' ile birlikte adım atıyor.

Şarkının klibinin yönetmenliğinde Murat Yetişmemiş ve Batuhan Öztürk'ün ortak imzası bulunuyor.

''Skylark-Yine Daldık Hayallere'' 4 Ekim'de SMM etiketiyle yayınlandı! Şarkının klibi ise Sony Music Türkiye YouTube kanalında yayında!

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:34 Kaynak: Bültenler
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