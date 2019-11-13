Son Dakika Haberleri: Skymark'ın kullandığı Boeing uçağı Japonya'da acil iniş yaptı
Son Dakika Dünya Skymark'ın kullandığı Boeing uçağı Japonya'da acil iniş yaptı - Son Dakika Dünya

Skymark'ın kullandığı Boeing uçağı Japonya'da acil iniş yaptı

7 saat önce

Skymark Havayolu'na ait Boeing 737 yolcu uçağı Japonya'da acil iniş yaptı.

Skymark'ın kullandığı Boeing uçağı Japonya'da acil iniş yaptı, System.String[]

Skymark Havayolu'na ait Boeing 737 yolcu uçağı Japonya'da acil iniş yaptı.

Japonya merkezli Kyodo Haber Ajansı'na göre Okinawa'dan hareket eden uçağın bazı teknik aksaklıklar sebebiyle Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı. Teknik sorunların motordan kaynaklandığı belirtilirken, uçak pistinin kısa süreliğine kapandığı ve uçaktaki 139 yolcu ile kabin ekibinin güvenli bir şekilde uçaktan indirildiği bildirildi.


Boeing 737, Japonya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:38 Kaynak: DHA
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