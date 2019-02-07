Skype'taki Görüntülü Sohbetlerde Arka Planı Bulanıklaştırma Özelliği Geldi

Skype'ın kullanıcı sayısı günden güne azalıyor. Bir süre öncesine kadar özellikle şirketlerin iç yazışmalarında kullandığı, ancak Slack ve Microsoft'un kendi özel uygulama ve yazılımlarıyla iyice gözden düşen Skype'a yeni özellikler geliyor.Microsoft'un Skype ile son çırpınışları mıdır bilinmez ama yeni dönemde hem mobilde hem de web üzerinden yaptığınız görüntülü konuşmalarda arka planı bulanıklaştırma imkanına sahip olacaksınız. Bu özelliği arama yapıldığında, isteyen taraf kendi kamerası için kullanabilecek. Karşı tarafın kamerasına müdahale edilemeyecek.Microsoft, bu yeni özelliğin geçtiğimiz yıl Microsoft Teams uygulamasına eklenen özellikle hemen hemen aynı olduğunu açıkladı. Bu da demek oluyor ki sistem, kollar ve diğer uzuvlarla birlikte yüzünüzü de algılayacak ve kalan arka planı bulanıklaştıracak. Özellik şu an itibarı ile mobil de dahil olmak üzere bütün Skype uygulamalarına dağıtılıyor.