Son Dakika Haberleri: Skype Uygulamasında Çağrılara Otomatik Yanıt Verdiren Hata

Skype Uygulamasında Çağrılara Otomatik Yanıt Verdiren Hata

2 saat önce

Dünyanın önde gelen sohbet uygulamalarından biri olan Skype'ın Android sürümünde ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların herhangi bir şey yapmamalarına karşın çağrılara otomatik cevap vermesine neden oluyor.

Skype Uygulamasında Çağrılara Otomatik Yanıt Verdiren Hata, System.String[]
Dünyanın önde gelen sohbet uygulamalarından biri olan Skype'ın Android sürümünde ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların herhangi bir şey yapmamalarına karşın çağrılara otomatik cevap vermesine neden oluyor. 

Microsoft'un forum sayfalarında hatayla ilgili çok sayıda gelen şikayetlerde, teknik sorunun gelen çağrıları reddetmenize veya bekletmenize olanak vermediği belirtiliyor. Uygulamanın Android sürümünde yer alan 'Gelen aramaları otomatik olarak yanıtla' özelliği aktif hale geldiğinde çağrılar otomatik olarak yanıtlanabiliyor. Ancak bu ayar istendiğinde kapatılabiliyor.

Ortaya çıkan teknik sorun ise bu ayarın açık veya kapalı olmasına bakmaksızın çağrıları otomatik yanıtlıyor. Kullanıcılar farkında olmadan çağrılara cevap verildiği için yüksek seviyede bir güvenlik sorununa dönüşen hata, ilk olarak Microsoft'a bu yılın Ocak ayında rapor edildi ve sonrasında günden güne şikayetlerin sayısında artış yaşandı. 

Microsoft ise geri bildirimleri değerlendirerek sorunu düzeltmeye çalışıyor. Diğer yandan WhatsApp ve Google Duo ve Telegram gibi uygulamaların yoğun olarak kullanıldığı günümüzde Skype'ın böylesine büyük bir hatayla yüzleşmesi ise uygulamaya kan kaybettirebilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:39 Kaynak: DHA

Microsoft, Skype, Güncel
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