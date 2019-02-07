Skype, Video Görüşmelerinde Arka Planı Bulanık Yapma Seçeneği Sunacak
1 saat önce
– Microsoft, Skype görüntülü görüşmelerde, uygun bir ortama gerek kalmadan, arka planı bulanık hale getiren özellik ekliyor.
– Microsoft
, Skype
görüntülü görüşmelerde, uygun bir ortama gerek kalmadan, arka planı bulanık hale getiren özellik ekliyor.
Bu özellik, Skype'ın, "ayarlar" bölümünden, arka plan bulanıklaştırma seçeneği ile sadece kişiyi odak noktası alarak etkinleştiriliyor.
Arka plan bulanıklığı, Skype'ın en son sürümüyle çoğu masaüstü ve dizüstü bilgisayarda kullanılabilecek. (Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:00 Kaynak: DHA
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