Skyrim 10th Anniversary Edition, yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi
Skyrim 10th Anniversary Edition, yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu!

Skyrim 10th Anniversary Edition, yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu!

20.08.2021 15:03

2011 yılında piyasaya çıkan The Elder Scrolls V: Skyrim, 10. yıl dönümü versiyonunun Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkış tarihi belli oldu.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilip Bethesda Softworks tarafından piyasaya sürülen serbest dünya tipi aksiyon RPG oyunu, The Elder Scrolls V: Skyrim'ın 10. yıl dönümü sürümü yeni nesil konsollar için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Bethesda, Skyrim'i piyasaya sürmesiyle beraber çeşitli geliştirmeler de getirdiğini duyurdu. Bethesda'nın Xbox tarafından satın alınmasının ardından, The Elder Scrolls gibi oyunların Sony platformunda kullanılabilirliği bir endişe kaynağı oluşmuştu. 2011'de piyasaya sürülen Skyrim, o zamandan beri çok sayıda yeni sürüm aldı. En son Skyrim'in beşinci yıl dönümünü kutladığı 2016'da, PlayStation 4 ve Xbox One için yeniden düzenlenmişti.

Skyrim 10th Anniversary Edition, 11 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek. Yıl dönümü sürümü, 10 yıllık içeriğin yanı sıra bazı yeni özellikler içerecek. İşte, 10. yıl dönümü sürümü için eklenen bazı özellikler...

TESV SKYRIM ANNIVERSARY EDITION'A EKLENEN ÖZELLİKLER

  • Creation Club'dan yeni görevler, zindanlar, bosslar, silahlar, büyüler ve daha fazlası dahil olmak üzere 500'den fazla benzersiz içerik ekleniyor.
  • Dragonborn: The Elder Scrolls V: Skyrim'in bu resmi eklentisi ile Morrowind kıyılarından Solstheim adasına yolculuk yapın.
  • Dawnguard: Vampir Lordu Harkon iktidara geri döndü.
  • Hearthfire: The Elder Scrolls V: Skyrim'in bu resmi eklentisiyle, arazi satın alabilir ve kendi evinizi sıfırdan inşa edebilirsiniz.
YORUMLAR
500

Playstation, xbox, oyun, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Skyrim 10th Anniversary Edition, yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Fenerbahçe'nin gündemindeki Cuadrado, Juventus'tan ayrıldı
16:21 Fenerbahçe'nin gündemindeki Cuadrado, Juventus'tan ayrıldı
15:40 Ali Koç'un İsmail Kartal'ı ziyareti sosyal medyada gündem oldu
15:35 Yorumlar efsane! İsmail Kartal'la buluşan Ali Koç'un rahatlığı taraftarı çıldırttı
15:36 Ceyda Düvenci'den itiraf gibi cevap geldi
15:30 8 yıllık rüya evlilik bitiyor mu! Ceyda Düvenci'den boşanma itirafı
15:31 Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polis sokağa çıkacak
15:26 Son Dakika! Macron: Protestoları kontrol altına almak için daha fazla polisi sokağa indireceğiz
15:09 53 Yaşındaki Naomi Campbell İkinci Kez Anne Oldu
15:08 Gazeteci Merdan Yanardağ: Haksızlıklara Hiçbir Zaman Boyun Eğmeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2023 16:30:46. #1.11#
SON DAKİKA: Skyrim 10th Anniversary Edition, yeni nesil konsollar için çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement