Skyrim Remake Modu, Işın İzleme Etkinleştirildiğinde Çarpıcı Görünüyor - Son Dakika

Elder Scrolls 5: Skyrim'in Ray Tracing gibi tüm modern teknolojilerle yeniden çevrimini hiç istediniz mi? Pekala, bu yeni Skyrim Remake modu, muhtemelen sahip olabileceğiniz en çılgın rüyanıza en yakın şey.

Skyrim RTX

The Elder Scrolls 6'nın yakın zamanda çıkmayacağını hepimiz biliyoruz. Hayranlar için bu, Skyrim, Oblivion, Morrowind veya Online versiyonda daha fazla zaman harcamaları gerektiği anlamına geliyor.

Yukarıdaki oyunlardan herhangi birinde eğlenebileceğiniz yeni bir şey yoksa, bazı modları, özellikle oyuna modern bir görünüm kazandıran grafik modları denemenizi öneririz.

Aşağıdaki video, kesinlikle çok etkileyici görünen oyunun yoğun şekilde modifiye edilmiş bir versiyonunu gösteriyor. Resmi olmayan bir remake olmasına rağmen, özellikle Ray-Tracing etkinken, gerçekten geç 8. nesil bir oyun gibi görünüyor.

Oyunun resmi olmayan yeniden çevrimi, 7. nesil bir oyundan alabileceğiniz en gerçekçi deneyimi sunmak için Ray-Tracing Reshade ile birlikte ENB modunu kullanıyor. Özellikle su gibi yüzeylerdeki aydınlatma efektleri ve yansımaları, resmi yerleşik Işın İzleme özelliğine sahip modern bir oyundan daha azına sahip değil gibi görünüyor.

Aynı deneyimi elde etmek için, tüm modları indirebilmek ve bunları PC'nize nasıl kuracağınızı öğrenmek için Patreon'daki mod abone olmanız gerekir. Tüm bu modları çalıştırmanın üst düzey bir bilgisayar gerektirdiğini unutmayın.

The Elder Scrolls 5: Skyrim ilk olarak 2011 yılında PS3, Xbox 360 ve PC için piyasaya sürüldü. ve günümüzde halen en çok oynanan oyunlardan biridir.