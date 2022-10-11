SKYWELL kendi bataryalarını üretecek - Son Dakika
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SKYWELL kendi bataryalarını üretecek

11.10.2022 12:35
SKYWELL kendi bataryalarını üretecek

Bu sene 50.

Bu sene 50. yılını kutlayan Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor'un Türkiye distribütörü olduğu elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL, Çin'de kendi bataryalarını üreteceği fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili seçilen ET5 ile elektrikli otomobil pazarına adım atan SKYWELL, gerçekleştirdiği yatırımlarla dikkat çekiyor. SKYWELL son olarak, kendi batarya modül ve paketlerini ürettiği tesisini Çin'in Jiangsu eyaletinde açtı. 1,2 GWh kapasiteye sahip batarya fabrikasının açılışıyla birlikte marka, küresel pazardaki rekabette elini güçlendirdi. 22 bin metrekarelik tesiste bir batarya modülü ve iki batarya paketi üretim hattı kuran marka, 2022 yılının sonuna kadar yaklaşık 56 milyon dolarlık batarya üretmeyi planlıyor. Markanın 2023 hedefi ise 170 milyon dolara ulaşmak.

SKYWELL kendi bataryalarını üretecek

Şimdilik yalnızca Skywell ET5 ve plug-in hibrit HT-i için batarya üretecek olan tesis, lityum iyon batarya hücrelerini ise Farasis'ten tedarik edecek. 2023'te 100 bin otomobil satmayı planlayan SKYWELL'in 2030 hedefi olan yıllık 1 milyon araç satışının yarısının ise Çin dışı satışların oluşturması hedefleniyor.

SKYWELL kendi bataryalarını üretecek

ET5'e yüksek talep devam ediyor

Ulu Motor'un Türkiye distribütörü olduğu elektrikli otomobil üreticisi SKYWELL, ET5 modeliyle oldukça başarılı bir satış grafiği yakaladı. 520 km'ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş ve akıllı özellikleriyle ET5, henüz birinci yılını doldurmadan 4.500 adetin üzerinde bir sipariş alarak önemli bir başarıya imza attı.

SKYWELL kendi bataryalarını üretecek

SKYWELL kendi bataryalarını üretecek

SKYWELL kendi bataryalarını üretecek

SKYWELL kendi bataryalarını üretecek

SKYWELL kendi bataryalarını üretecek

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YORUMLAR
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Kaynak: Carmedya.com

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil SKYWELL kendi bataryalarını üretecek - Son Dakika

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