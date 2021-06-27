Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi

Sarı-Lacivertliler'in Bilic hayali de suya düştü. Ali Koç'un prensipte anlaştığı Hırvat hoca, çalıştırdığı Çin kulübü Beijing Guoan'dan izin koparamadı ve Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi. Hoca adayları arasında ismi en öne çıkan isim Fonseca oldu.

YARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Başkan Ali Koç, hocayı pazartesi (yarın) açıklayacaklarını ifade etmişti. Bu isim prensipte anlaşılan Bilic olarak konuşuluyordu ama artık suya düştü. Yüksek ihtimalle yarın Fonseca ismi açıklanacak.

EN SON ROMA'YI ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'nin gündemindeki Paulo Fonseca, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştırdı ve mukavelesi bu sene bitti. Tercih ettiği diziliş 3-1-4-2 olan Fonseca, kalabalık orta saha kurgusuyla oynamayı seviyor. Bu düzen, Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosunda uygulanmaya oldukça müsait.