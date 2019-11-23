Slaven Bilic'ten Türkiye ve Metallica itirafı!

Spor Arena Dış Haber | İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion'un başında olan Slaven Bilic, İngiliz Mirror gazetesine röportaj verdi.



Büyük maçlar öncesinde soyunma odasında müzik açtığını itiraf eden Hırvat teknik adam, "West Ham'da ilk yılımda 50 yıl sonra deplasmanda Liverpool'u yendik. Maçtan önce soyunma odasında bir şarkı çalıyordu. Romantik bir şarkıydı. Bu bir savaş şarkısı değil dedim ve şarkıyı değiştirdim. Metallica'dan 'Whisky In The Jar' açtım. Maçı da kazandık. Büyük maçlar öncesinde müzik, sizi gaza getirir. O gitar sesini duymak istersiniz. Maç öncesi Beethoven dinlenmez." diye konuştu.



"İNGİLTERE, ALMANYA VE TÜRKİYE..."



İngiltere'ye gitmeden Türkiye'de takım çalıştırma opsiyonunu da düşündüğünü belirten tecrübeli teknik adam, "Geçen sezon Manchester United - West Ham maçında yorumculuk yapmak için Split'ten Manchester'a gittim. Uçakta çalışmak istediğim yerlerin listesini yaptım. Listenin ilk sırasına İngiltere, Almanya ve Türkiye'yi koydum. Bu ülkelerde bir ismim var ve bu üçünde iş bulmam daha kolaydı. İngiltere'deyken West Brom ile iletişime geçtik ve iş oldu!" dedi.



"İSTANBUL'DAN SONRA..."



Bilic, son olarak Türkiye trafiğinin ardından İngiltere'de rahat hissettiğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Birmingham'ı çok seviyorum. Bugüne kadar hep büyük şehirlerde yaşadım. Londra, Moskova, İstanbul... İstanbul devasaydı. İngiltere'de şu anda hayatımda ilk kez gitmek istediğim yere 15 dakikada ulaşabiliyorum." sözlerini kullandı.



Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Championship'te geride kalan 16 haftada liderlik koltuğunda oturuyor. Bilic'in ekibi 16 maçta sadece 1 kez yenildi.



Slaven Bilic'in West Ham yıllarına gidiyoruz...

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