Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından (Jindrich Trpisovsky) - Son Dakika
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Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından (Jindrich Trpisovsky)

25.02.2022 02:01

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tur atlayan Çekya ekibi Slavia Prag'ın teknik direktör Jindrich Trpisovsky, iki maçta da iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tur atlayan Çekya ekibi Slavia Prag'ın teknik direktör Jindrich Trpisovsky, iki maçta da iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Eden Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trpisovsky, "Her 2 maçta da tempomuzu ve stilimizi benimsetmek istedik. Güçlü bir oyun sergiledik. İki maçta da presli oynadık. Fenerbahçe için olumsuz ortam oluşturduk. Hücum oyuncularının konforunu bozmaya çalıştık. Çok iyi oyun çıkardık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin de iyi mücadele ettiğini vurgulayan Jindrich Trpisovsky, "Fenerbahçe elinden geleni yaptı. Maç esnasında reaksiyon göstererek diziliş değiştirdiler. Biz buna uyum sağladık ve maksimum performans sergileyerek oyun planlarını bozduk." değerlendirmesinde bulundu.

Çek teknik adam, adının Beşiktaş'la anılmasıyla ilgili bir soruyu, "Bu soruyu menajerime sormanız gerek. Burada uzun süreli kontratım var. Gayet memnunum. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bir şey olacağını zannetmiyorum." şeklinde yanıtladı.

Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından (Jindrich Trpisovsky)
Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından (Jindrich Trpisovsky)
Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından (Jindrich Trpisovsky)

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Slavia Prag-Fenerbahçe maçına doğru - Jindrich Trpisovsky Slavia Prag-Fenerbahçe maçına doğru - Jindrich Trpisovsky

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından (Jindrich Trpisovsky) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Slavia Prag-Fenerbahçe maçının ardından (Jindrich Trpisovsky) - Son Dakika
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