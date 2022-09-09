Slavia Prag maçının ardından - Son Dakika
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Slavia Prag maçının ardından

09.09.2022 06:55

Slavia Prag maçının ardındanRıza Çalımbay Gruptan çıkacağımıza inanıyorumJindrich Trpisovsky Teknik olarak çok hata yaptıkArife Defne ARSLAN - Alperen YILDIZ SİVAS, (DHA) - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 1-1 berabere kaldıkları Slavia Prag maçıyla ilgili olarak, Gruptan...

Slavia Prag maçının ardından

Rıza Çalımbay Gruptan çıkacağımıza inanıyorum

Jindrich Trpisovsky Teknik olarak çok hata yaptık

Arife Defne ARSLAN - Alperen YILDIZ SİVAS, (DHA) - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 1-1 berabere kaldıkları Slavia Prag maçıyla ilgili olarak, Gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Çok çekişmeli, güzel bir maç oldu. Gerçekten bir Avrupa maçı oldu. Oyuncularımı mücadelesinden dolayı kutluyorum dedi. Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ise Bugünkü üzüntüm, teknik olarak çok hata yaptık. Bu maçı kazanabilecekken kazanamamış olmamızdan dolayı üzgünüm diye konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında kendi sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gruptaki en güçlü rakiple oynadıklarını söyleyen Çalımbay, Buradan mutlaka puanlar almamız gerekiyordu. Maça kötü başladık ve hata yapıp gol yedik. Ama hiçbir zaman da oyundan kopmadık. Baskı da yedik, 10 kişi de kaldık ama gerçekten takım, maçın başından sonuna kadar hatalar yapılsa da mükemmel şekilde mücadele etti. Mükemmel ve çok çekişmeli geçen bir maç oldu. Şu anda gruptaki herkesin birer puanı var. Esas maçlar bundan sonra başlayacak. Ben takımıma güveniyorum. Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da o zamana kadar hazır oldukları takdirde gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bugünkü maçı kaybedebilirdik de kazanabilirdik de. Çok çekişmeli, güzel bir maç oldu. Gerçekten bir Avrupa maçı oldu. Oyuncularımı mücadelesinden dolayı kutluyorum ifadelerini kullandı.

Seyirci açısından bekledikleri taraftar sayısına ulaşamadıklarını söyleyen Çalımbay, Yine de çok iyiydiler. Maç sonuna kadar destek verdiler. Bu desteği verme nedenleri de sahadaki arkadaşlarımızın mücadelesini görmeleriydi. Yeni gelen arkadaşlarımızın etkili olacaklarını gördüler. Bu nedenle de büyük bir destek verdiler. Ben bugünkü taraftardan dolayı mutluyum. Böyle olduktan sonra az olur öz olur hiçbir sorun olmaz şeklinde konuştu.

TRPISOVSKY TEKNİK OLARAK ÇOK HATA YAPTIK

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ise Maça genel olarak çok iyi başladık. Baskı yaptık ve bu baskı bize erken bir skor getirdi. Rakibi hataya zorladık ve ilk golü biz kaydettik. Genel olarak baktığımızda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok top kaybetmemizden dolayı da 1 gol yemiş bulunduk ve maç berabere bitti. İkinci yarıya baktığımız zaman ise çok değişiklik yaptık. Çünkü oyuna başlayan oyuncularımızdan bazılarından beklediğimiz performansı göremedik. Bu sebeple değişiklik yaptık. Ondan sonra çok şans yakaladık ancak bu şansları sonuçlandıramadık. Bugün skor kaydetmekten ziyade hataya sebebiyet verdik. Bu hatalarımız da rakibimizin kontraatak gerçekletirmesine sebep oldu. Bugünkü üzüntüm, teknik olarak çok hata yaptık. Bu maçı kazanabilecekken kazanamamış olmamızdan dolayı üzgünüm ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Rıza Çalımbay, Slavia Prag, Sivasspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slavia Prag maçının ardından - Son Dakika

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