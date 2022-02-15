Slavia Prag Teknik Direktörü Trpisovsky, İstanbul'a getirilmedi - Son Dakika

UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ta Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky'nin sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelmediği açıklandı.

Fenerbahçe 17 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Prag ekibi öğle yemeğinden sonra Prag'daki Vaclav Havel Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket ederken Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky ve orta saha Lukas Masopust'un sağlık sorunları nedeniyle takıma dahil olmadığı açıklandı.

Slavia Prag, yarın akşam Ülker Stadyumu'nda yapacağı son antrenmanın ardından kampa girecek.

(İHA)