SLAVYANSK - Donbas'taki Ahıska Türkleri Türkiye'nin ara buluculuğundan umutlu - Son Dakika

Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna- Rusya krizinde ara bulucu olup bölgeye barış getirmesini temenni ediyor.

Josef Stalin'in, 1944'te Orta Asya'ya sürdüğü Ahıska Türklerinin bir kısmı 1989'da Ukrayna'ya geldi. Bölgede Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında 2014'te başlayan çatışmalar nedeniyle de Erdoğan'ın inisiyatifiyle çoğu Erzincan bölgesine yerleştirildi.

Donbas bölgesinde yaşayan Ahıska Türkleri, süreci ve beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Donetsk Bölgesi Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Sadri Ahmedov, 2014'te yaşanan çatışmalar nedeniyle bazılarının bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, mal kaybı olsa da can kaybı yaşamadıklarını aktardı.

Haziran 2014'te Rusya yanlısı ayrılıkçıların geri çekildiği dönemde zor günler geçirdiklerini hatırlatan Ahmedov, "Yemek bulamadığımız günler oldu. Marketler çalışmıyordu, otobüs duraklarında kimse yoktu. Her yer sessizlikti, insan yoktu. Çok şükür o günleri atlattık, şimdi Allah'a şükür normal şekilde yaşıyoruz." diye konuştu.

Ahmedov, bölgede yaklaşık 150-200 Ahıska Türkü'nün yaşadığını belirterek, "Bazı kaza hayır getirir derler, 2014'teki savaş bizim anavatana dönmemizin yolunu açtı." dedi.

677 ailenin Erzincan'a gittiğini ve 46'sı için ise sürecin devam ettiğini belirten Ahmedov, "Temennimiz o ki Erdoğan iki devletin cumhurbaşkanını bir araya getirir ve savaş olmaz, dostluk ile biter." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmedov, Ukrayna halkıyla ilişkilerinin çok iyi olduğuna, kardeş gibi olduklarına dikkati çekerek, 2014'te ayrıldıklarında bölge halkının üzüldüğünü anlattı.

"Bu savaş kimseye lazım değil"

Diğer bir bölge sakini, Ahıska Türkü İskender Osmanov da 2014'te iki taraf arasında çatışmalar başladığında bölgeye bombaların düştüğünü ve sığınaklara kaçtıklarını hatırlattı.

Burada 32 senedir yaşadığını, yerli halkın kendilerini kabul ettiğini söyleyen Osmanov, "Bu savaş kimseye lazım değil, hiçbir yerde savaş olmasını istemiyorum." diye konuştu.

Osmanov, Erdoğan'ın iki hükümet arasında arabulucu olmasını umut ettiğini aktardı.